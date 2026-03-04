Nie ma żadnych przesłanek, że w przekazie TVN coś się zmieni, dopóki jego widz „łyka” to, co jest i to „łykanie” przynosi dochody.
Znowu pojawiły się naiwne oczekiwania, że na polskim rynku telewizyjnym dokona się jakaś przełomowa zmiana. Te naiwne oczekiwania wywołuje informacja, że korporacja Warner Bros. Discovery została przejęta przez Paramount Skydance. 27 lutego 2026 r. Paramount Skydance podpisał umowę kupna Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. grupy TVN. Transakcja opiewa na 110 mld dolarów, a wartość aktywów przejmowanej firmy została wyceniona, przy uwzględnieniu zadłużenia, na 81 mld USD. Środki na przejęcie pochodzą m.in. od Larry’ego Ellisona, właściciela Oracle i ojca szefa Paramountu, Davida Ellisona. Dokładają się także fundusze z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowy właściciel TVN zadeklarował, że chce wypracować w 2026 r. 69 mld dolarów przychodów i 16 mld zysku EBITDA.…
