R.I.P

Nagła śmierć wybitnego fotoreportera. Nie żyje Adam Chełstowski. "Był tam, gdzie działy się rzeczy najważniejsze"

Adam Chełstowski
Adam Chełstowski / autor: Fratria

Nie żyje Adam Chełstowski, znany fotoreporter, relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w kraju. Zmarł nagle, miał 50 lat. „Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń… Dyskretny - był tam gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny - pokazywał to, czym żyła cała Polska” - napisał Rafał Bochenek na platformie X.

Nagła śmierć fotoreportera

Adam Chełstowski, reporter agencji FORUM, jeszcze wczoraj brał udział w spotkaniu Polskich Artystów Fotografików przy Placu Zamkowym. Należał do najbardziej znanych fotoreporterów w kraju.

Fotoreporter zmarł nagle, podczas uroczystości zorganizowanej z okazji odejścia na fotoreporterską emeryturę innego fotografa.

Kondolencje i pożegnania

W sieci pojawiło wiele wpisów wyrażających żal i zaskoczenie z powodu śmierci fotoreportera.

O śmierci fotoreportera poinformował Jacek Słomian z Fundacji Kaszuby.

Dotarła do mnie dziś szokująca wiadomość.
Adam Chełstowski, jeden z najlepszych fotoreporterów w tym kraju, nagle odszedł.

Adam miał ten niezwykły dar - często dostrzegał to, czego inni nie widzieli, i potrafił uchwycić to na zdjęciach. Przez lata pracował dla agencji FORUM Polska Agencja Fotografów. Wszyscy zapewne zetknęliśmy się z jego fotografiami - czy to w gazetach, czy w internecie.

Pozostanie mi po nim kilka zdjęć, które sam mu zrobiłem oraz dziesiątki tych, które on wykonał mi. Adam był świetnym kolegą i partnerem do rozmów, nie tylko o fotografii. Mieliśmy się widzieć w Sejmie, 13 marca… Adamie, do zobaczenia kiedyś

—czytamy we wpisie.

Mikołaj Bujak, prezydencki fotograf, napisał z kolei, że „odszedł Adam Chełstowski - ciepły i wiecznie uśmiechnięty człowiek, wybitny fotograf”.

Adam był jedną z pierwszych osób, które poznałem „na robocie” w Warszawie, po mojej przeprowadzce z Gdańska. Zawsze witał uśmiechem. Będzie mi brakowało tych - zazwyczaj krótkich, bo spotykaliśmy się tylko w pracy - energicznych dyskusji, rozmów o zdjęciach, anegdot i głupich żartów.

Zapisałeś kawał historii, a teraz zajmij nam dobre miejsce w najwyższym „pool-u”, w którym wszyscy się kiedyś spotkamy.

Śpij w pokoju. Do zobaczenia!

— napisał.

Nie chce się wierzyć”

Zaskoczenia i żalu nie kryli również politycy, którzy znali fotoreportera.

Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń… Dyskretny - był tam gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny - pokazywał to, czym żyła cała Polska. Życzliwy, nienachalny… dobry człowiek. Nie chce się wierzyć😔 Niech spoczywa w spokoju🕯Wyrazy współczucia dla Najbliższych.

— napisał Rafał Bochenek, rzecznik PiS

Niemożliwe…Zawsze uśmiechnięty i życzliwy. Był wszędzie.Wielka szkoda.Kiedyś w skórzanym kapeluszu ,wyglądał jak z innego świata. Taki młody człowiek…

— czytamy z kolei we wpisie Krystyny Pawłowicz.

Miał oko, wyłapywał to „coś”

Samuel Pereira, dziennikarz wPolsce24, wspominał znanego fotoreportera: „Miał oko, wyłapywał to ‘coś’”.

Nie żyje Adam Chełstowski 💔

Miał oko, wyłapywał to „coś”. Autor zdjęć, które zapiszą się w historii. Wybitny fotograf, dobry człowiek.

Kilka zdjęć zrobił mi on, ja też w archiwum mam parę, to ostatnie - z jednego ze wspólnych lotów - dziś symboliczne. Wierzę, że teraz Adam, po dobrze przeżytym życiu, tam w Niebie sobie odpoczywasz

— napisał Samuel Pereira.

Adam Chełstowski - fotograf z doskonałym „instynktem reporterskim”

Adam Chełstowski był wybitnym fotoreporterem dokumentującym najważniejsze wydarzenia polityczne i państwowe. Związany był z agencją Forum. Jego fotorelacje choćby z protestów społecznych publikowało wiele redakcji. Uznawano go fotografa z doskonałym „instynktem reporterskim”, dlatego cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku dziennikarzy i fotoreporterów.

Wiele swoich fotografii zamieszczał na platformie X.

Jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia relacjonował obecność prezydenta Karola Nawrockiego podczas sejmowego wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

sc/X

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

