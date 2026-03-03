Nie żyje Adam Chełstowski, znany fotoreporter, relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w kraju. Zmarł nagle, miał 50 lat. „Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń… Dyskretny - był tam gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny - pokazywał to, czym żyła cała Polska” - napisał Rafał Bochenek na platformie X.
Nagła śmierć fotoreportera
Adam Chełstowski, reporter agencji FORUM, jeszcze wczoraj brał udział w spotkaniu Polskich Artystów Fotografików przy Placu Zamkowym. Należał do najbardziej znanych fotoreporterów w kraju.
Fotoreporter zmarł nagle, podczas uroczystości zorganizowanej z okazji odejścia na fotoreporterską emeryturę innego fotografa.
Kondolencje i pożegnania
W sieci pojawiło wiele wpisów wyrażających żal i zaskoczenie z powodu śmierci fotoreportera.
O śmierci fotoreportera poinformował Jacek Słomian z Fundacji Kaszuby.
Dotarła do mnie dziś szokująca wiadomość.
Adam Chełstowski, jeden z najlepszych fotoreporterów w tym kraju, nagle odszedł.
Adam miał ten niezwykły dar - często dostrzegał to, czego inni nie widzieli, i potrafił uchwycić to na zdjęciach. Przez lata pracował dla agencji FORUM Polska Agencja Fotografów. Wszyscy zapewne zetknęliśmy się z jego fotografiami - czy to w gazetach, czy w internecie.
Pozostanie mi po nim kilka zdjęć, które sam mu zrobiłem oraz dziesiątki tych, które on wykonał mi. Adam był świetnym kolegą i partnerem do rozmów, nie tylko o fotografii. Mieliśmy się widzieć w Sejmie, 13 marca… Adamie, do zobaczenia kiedyś
—czytamy we wpisie.
Mikołaj Bujak, prezydencki fotograf, napisał z kolei, że „odszedł Adam Chełstowski - ciepły i wiecznie uśmiechnięty człowiek, wybitny fotograf”.
Adam był jedną z pierwszych osób, które poznałem „na robocie” w Warszawie, po mojej przeprowadzce z Gdańska. Zawsze witał uśmiechem. Będzie mi brakowało tych - zazwyczaj krótkich, bo spotykaliśmy się tylko w pracy - energicznych dyskusji, rozmów o zdjęciach, anegdot i głupich żartów.
Zapisałeś kawał historii, a teraz zajmij nam dobre miejsce w najwyższym „pool-u”, w którym wszyscy się kiedyś spotkamy.
Śpij w pokoju. Do zobaczenia!
— napisał.
„Nie chce się wierzyć”
Zaskoczenia i żalu nie kryli również politycy, którzy znali fotoreportera.
Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń… Dyskretny - był tam gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny - pokazywał to, czym żyła cała Polska. Życzliwy, nienachalny… dobry człowiek. Nie chce się wierzyć😔 Niech spoczywa w spokoju🕯Wyrazy współczucia dla Najbliższych.
— napisał Rafał Bochenek, rzecznik PiS
Niemożliwe…Zawsze uśmiechnięty i życzliwy. Był wszędzie.Wielka szkoda.Kiedyś w skórzanym kapeluszu ,wyglądał jak z innego świata. Taki młody człowiek…
— czytamy z kolei we wpisie Krystyny Pawłowicz.
Miał oko, wyłapywał to „coś”
Samuel Pereira, dziennikarz wPolsce24, wspominał znanego fotoreportera: „Miał oko, wyłapywał to ‘coś’”.
Nie żyje Adam Chełstowski 💔
Miał oko, wyłapywał to „coś”. Autor zdjęć, które zapiszą się w historii. Wybitny fotograf, dobry człowiek.
Kilka zdjęć zrobił mi on, ja też w archiwum mam parę, to ostatnie - z jednego ze wspólnych lotów - dziś symboliczne. Wierzę, że teraz Adam, po dobrze przeżytym życiu, tam w Niebie sobie odpoczywasz
— napisał Samuel Pereira.
Adam Chełstowski - fotograf z doskonałym „instynktem reporterskim”
Adam Chełstowski był wybitnym fotoreporterem dokumentującym najważniejsze wydarzenia polityczne i państwowe. Związany był z agencją Forum. Jego fotorelacje choćby z protestów społecznych publikowało wiele redakcji. Uznawano go fotografa z doskonałym „instynktem reporterskim”, dlatego cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku dziennikarzy i fotoreporterów.
Wiele swoich fotografii zamieszczał na platformie X.
Jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia relacjonował obecność prezydenta Karola Nawrockiego podczas sejmowego wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
