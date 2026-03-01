Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura podał liczbę wyświetleń filmów opublikowanych w lutym 2026 roku na kanałach o profilu polityczno-społecznym. Okazało się, że Telewizja wPolsce24 zanotowała bardzo dobry wynik ponad 5,3 miliona wyświetleń filmów, co przełożyło się na znalezienie się na trzeciej pozycji w zestawieniu! Kanał Telewizji wPolsce24 wyraźni wyprzedził m.in. profil telewizji TVN24.
Według danych, zaprezentowanych przez Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, spośród kanałów polityczno-społecznych zdecydowanie najlepiej wypadł Kanał Zero, którego filmy odnotowały aż ponad 38 milionów wyświetleń. Dalej znalazł się kanał Telewizji Republika, notujący ponad 16,2 miliona wyświetleń. Natomiast na trzecim miejscu znalazł się kanał Telewizji wPolsce24, którego filmy były wyświetlane w lutym ponad 5,3 miliona razy.
Warto podkreślił, że gorszy wynik niż Telewizji wPolsce24 zanotował m.in. kanał „Super Expressu” (4,7 mln wyświetleń), a także telewizji TVN24 (3,1 mln wyświetleń) i kanał Radio ZET News (2,7 mln wyświetleń).
