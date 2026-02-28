KOMENTARZE

Korespondent Polskiego Radia w likwidacji wytropił "aferę"! Zauważył u Trumpa... rękawiczki. "Temperatura odczuwalna 14 stopni"

  • Media
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Na profilu Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w likwidacji w Waszyngtonie na portalu X, próżno szukać nagrań czy bieżących komentarzy czy materiałów np. na temat amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Jest za to… prezydent USA Donald Trump w czarnych, skórzanych rękawiczkach i ogromne zdziwienie dziennikarza (doświadczonego przecież), że Trump zdecydował się na taki dodatek, gdy w Waszyngtonie jest bardzo ciepło.

Marek Wałkuski to wieloletni korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, który jednak w ostatnim czasie - za drugiej prezydentury Donalda Trumpa - zalicza coraz dziwniejsze „wpadki”.

W styczniu, kiedy Amerykanie pojmali dyktatora Wenezueli Nicolása Maduro, Wałkuski podzielił się na portalu X „błyskotliwą” uwagą na temat widocznego na zdjęciu czarnoskórego mężczyzny, prawdopodobnie ochroniarza. Polski korespondent uznał widoczną na zdjęciu osobę za kelnera, co wywołało oskarżenia o rasizm.

Wałkuski w szoku na widok… rękawiczek Trumpa

Dziś, w jeszcze bardziej gorącym momencie polityki amerykańskiej, Wałkuskiego zainteresował… ubiór prezydenta USA, a konkretnie jeden niewielki dodatek.

Rękawice dzisiaj? W Waszyngtonie temperatura odczuwalna +14°C

— napisał dziennikarz na portalu X, załączając nagranie z prezydentem USA rozmawiającym z dziennikarzami. Trump, ubrany w czarny płaszcz, ma na dłoniach skórzane rękawiczki w tym samym kolorze.

Najciekawsze komentarze

Pojawiło się już trochę komentarzy.

To jest news. Rękawiczki. Poza tym na świecie nic ciekawego się nie dzieje. Dla amatorów tiktokowej zupy żurek i zbierania grzybów w garniturze to w zupełności wystarczy.

— napisał były poseł Dariusz Lipiński.

Zwróćmy uwagę, że korespondent Polskiego Radia nie napisał wczoraj nic o potencjalnych posunięciach USA wobec Iranu, za to wrzucił fotkę Trumpa w rękawiczkach. Profesjonalne media

— skomentował Marcin Rol.

Naprawdę? Nie było do czego się przyp…?

— zapytał Cezary Krysztopa.

Misiu pysiu, próbowałeś kiedyś nie kłamać? Wczoraj odczuwalna była 8 stopni, nie mówiąc o bliskuej 0 o poranku. 14 nie bylo nawet u mnie w NC, gdzie zawsze jest dużo cieplej.

— napisał Jarosław Chorzepa.

To jednak przykre, że korespondentem polskiej telewizji państwowej w USA jest imbecyl

— skomentował John Bingham.

X/Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych