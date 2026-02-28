Na profilu Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w likwidacji w Waszyngtonie na portalu X, próżno szukać nagrań czy bieżących komentarzy czy materiałów np. na temat amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Jest za to… prezydent USA Donald Trump w czarnych, skórzanych rękawiczkach i ogromne zdziwienie dziennikarza (doświadczonego przecież), że Trump zdecydował się na taki dodatek, gdy w Waszyngtonie jest bardzo ciepło.
Marek Wałkuski to wieloletni korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, który jednak w ostatnim czasie - za drugiej prezydentury Donalda Trumpa - zalicza coraz dziwniejsze „wpadki”.
W styczniu, kiedy Amerykanie pojmali dyktatora Wenezueli Nicolása Maduro, Wałkuski podzielił się na portalu X „błyskotliwą” uwagą na temat widocznego na zdjęciu czarnoskórego mężczyzny, prawdopodobnie ochroniarza. Polski korespondent uznał widoczną na zdjęciu osobę za kelnera, co wywołało oskarżenia o rasizm.
Wałkuski w szoku na widok… rękawiczek Trumpa
Dziś, w jeszcze bardziej gorącym momencie polityki amerykańskiej, Wałkuskiego zainteresował… ubiór prezydenta USA, a konkretnie jeden niewielki dodatek.
Rękawice dzisiaj? W Waszyngtonie temperatura odczuwalna +14°C
— napisał dziennikarz na portalu X, załączając nagranie z prezydentem USA rozmawiającym z dziennikarzami. Trump, ubrany w czarny płaszcz, ma na dłoniach skórzane rękawiczki w tym samym kolorze.
Najciekawsze komentarze
Pojawiło się już trochę komentarzy.
To jest news. Rękawiczki. Poza tym na świecie nic ciekawego się nie dzieje. Dla amatorów tiktokowej zupy żurek i zbierania grzybów w garniturze to w zupełności wystarczy.
— napisał były poseł Dariusz Lipiński.
Zwróćmy uwagę, że korespondent Polskiego Radia nie napisał wczoraj nic o potencjalnych posunięciach USA wobec Iranu, za to wrzucił fotkę Trumpa w rękawiczkach. Profesjonalne media
— skomentował Marcin Rol.
Naprawdę? Nie było do czego się przyp…?
— zapytał Cezary Krysztopa.
Misiu pysiu, próbowałeś kiedyś nie kłamać? Wczoraj odczuwalna była 8 stopni, nie mówiąc o bliskuej 0 o poranku. 14 nie bylo nawet u mnie w NC, gdzie zawsze jest dużo cieplej.
— napisał Jarosław Chorzepa.
To jednak przykre, że korespondentem polskiej telewizji państwowej w USA jest imbecyl
— skomentował John Bingham.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/754363-korespondent-pr-w-likwidacji-na-tropie-trumpa-w-rekawiczkach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.