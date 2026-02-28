Michał Rezazadeh, youtuber prowadzący kanał „Irańczyk w Polsce” rozmawiał z TVP w likwidacji o sytuacji w Iranie i nie szczędził krytyki obecnym mediom publicznym. Twórca pochodzący z Iranu zarzucił neo-TVP powielanie propagandy Islamskiej Republiki. Później o tej rozmowie, ale również w ogóle sposobie relacjonowania w polskich mediach wydarzeń w Iranie, opowiedział w Kanale Zero.
Dziś rano Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem zaatakowały Iran. Sytuacja na bliskim wschodzie i zaangażowanie światowych potęg, jak USA, od lat budzą silne emocje - tak skrajne, jak skrajne są opinie na temat polityki Beniamina Netanhjahu czy Donalda Trumpa. Z drugiej jednak strony Iran to fundamentalistyczny, islamski reżim, a jeszcze w zeszłym miesiącu doszło do ogromnych protestów przeciwko rządom Alego Chameneiego. Po dzisiejszyn uderzeniu na Teheran media społecznościowe obiegły nagrania z Irańczykami cieszącymi się z ataku na reżim.
Irańczyk kontra TVP w likwidacji
Jak mogłoby się wydawać, TVP w likwidacji próbowała dowiedzieć się, co o ataku sądzą sami Irańczycy. Mogłoby się wydawać, ponieważ pytanie zostało zadane w dość nietypowy sposób - niosło bowiem w sobie tezę.
Czy w Iranie są takie siły, które raz chciałyby takiego wyzwolenia przez Stany Zjednoczone właśnie i czy w ogóle wyzwolenie przez wojny jest czymś, czego oczekują Irańczycy?
— zapytała dziennikarka telewizji publicznej w likwidacji, która połączyła się z Michałem Rezazadehem - Irańczykiem, który wybrał życie w Polsce.
To jest to, czego Irańczycy chcą w tej chwili. Już od momentu, kiedy Irańczycy wyszli na ulice i zaczęliśmy rozmawiać o tych sprawach, które Irańczyków spotykały. My wręcz czekaliśmy na ten moment, aż jakaś siła z zewnątrz zainterweniuje.
— przekonywał Rezazadeh, prowadzący kanał „Irańczyk w Polsce” w serwisie YouTube.
Dziennikarka chciała wiedzieć, czy po ataku USA i Izraela również możemy spodziewać się protestów Irańczyków.
Irańczycy czekają na wezwanie swojego lidera, żeby wejść w odpowiednim momencie. Ja mocno wątpiłem czy dzisiaj przyjść do państwa, dlatego, że wcześniej w TVP Info widziałem, że dziennikarki, które pojechały do Iranu pokazywały zupełnie inną narrację. Jestem bardzo mocno zdziwiony tym, jak to będzie tutaj przedstawione, dlatego, że TVP wcześniej powtarzała narrację Islamskiej Republiki. Więc uważam, że teraz takie podejście jest jak najbardziej moje odpowiednie. Ja jestem mocno przeciwko dezinformacji i uważam, że głos człowieka musi być usłyszany. Nie zawsze chodzi o politykę. Człowiek się liczy tutaj
— odpowiedział pan Michał.
Ja uważam, że może ta rozmowa coś więcej nam da, żebyśmy sprawdzali zawsze źródła. Żebyśmy usłyszeli nie tylko osoby, które są poprawne politycznie, jeżdżą do kraju objętego dyktaturą islamską i stamtąd nam nadają i mówią: „Jak jest cudownie, jak Irańczycy kochają Islamską Republikę”, bo tak nie jest
— mówił dalej.
Dziennikarka była bardzo oburzona.
Chyba pan nie oglądał naszej anteny, bo rozmawialiśmy z naszą reporterką, która relacjonowała, że Irańczycy boją się powiedzieć wprost przed kamerą o tym, czego potrzebują, ale poza kamerami mówią tak, jak teraz mówi pan. Więc być może nie o naszą antenę chodzi
— odparła.
O waszą antenę chodzi
— skwitował irański youtuber, który wybrał życie w Polsce.
„Nie można być poprawnym politycznie, mówiąc o Iranie”
Jeszcze mocniej Michał Rezazadeh wypunktował narrację neo-TVP w sprawie sytuacji w Iranie, kiedy był gościem specjalnego programu Kanału Zero, poświęconego właśnie uderzeniu USA i Izraela na Teheran. Arleta Bojke zwróciła wówczas uwagę, że rozmówca już wcześniej pisał o swojej ogromnej frustracji po protestach. W tamtym czasie był mocno zirytowany dezinformacją na temat Iranu. Pytany, co było dla niego najbardziej dotkliwe, odpowiedział:
Zanim do was przyszedłem, byłem też na antenie TVP i tam też powiedziałem wszystko, co moje serce tylko pragnęło.
Byłem bardzo zbulwersowany tym widokiem, że polska dziennikarka, z polskiej telewizji, na co i moje podatki idą, nawet nie mówię już o waszych podatkach, wy jesteście obywatelami Polski. Moje podatki też w Polsce idą na tę telewizję. I jedzie tam dziennikarka, która założyła chustę jak Arabka, bardziej niż Iranki i powtarza manipulacje Islamskiej Republiki. I czego my możemy wtedy oczekiwać od ludzi, którzy się boją w Polsce, bo też są takie oceny, że „o, imigranci przejeżdżają”
— dodał.
Ja nie jestem człowiekiem prowojennym, ja nie jestem człowiekiem, który pragnie wojny. Ja jestem człowiekiem sztuki, człowiekiem życia, człowiekiem, który chce żyć, który nawet jak rozmawiam z rodzicami w tych czasach, te trzy tygodnie blackoutu, dla nas Irańczyków to była silna trauma. Nasze więzy rodzinne są bardzo silne
— podkreślił.
Irańczyk mieszkający w Polsce odnosił się do okresu, kiedy ajatollahowie w czasie masowych protestów pozbawili obywateli Iranu dostępu do internetu.
I czemu wtedy ta polska dziennikarka nie pojechała tam, skoro chce chce dać rzetelne informacje? Dlaczego ona pojechała na uroczystość zwycięstwa Islamskiej Republiki? I skoro ona została zaproszona do Iranu na wizie dziennikarskiej, to proszę mi uwierzyć, że ona nie była otoczona Iranem takim, z którego ja pochodzę. Ona była otoczona tam, gdzie jej zezwalają. Więc jakby trzeba mieć na uwadze, że Iran to jest dziki kraj. Nie można być poprawnym politycznie mówiąc o Iranie, umówmy się
— powiedział.
Michał Rezazadeh, twórca kanału „Irańczyk w Polsce”, w rozmowie z TVP w likwidacji skrytykował sposób relacjonowania sytuacji w Iranie, zarzucając stacji powielanie narracji Islamskiej Republiki. W kontekście ataku USA i Izraela na Teheran przekonywał, że wielu Irańczyków oczekuje zewnętrznej interwencji przeciwko reżimowi i czeka na sygnał do działania. Rezazadeh podważał wiarygodność części materiałów medialnych z Iranu, wskazując na ograniczenia pracy dziennikarzy w państwie rządzonym przez Ali Chamenei. Swoje zarzuty wobec mediów publicznych szerzej rozwinął także w programie Kanału Zero, podkreślając potrzebę weryfikowania źródeł i unikania politycznej poprawności w ocenie irańskiego reżimu.
