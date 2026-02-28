Amerykański związek zawodowy scenarzystów WGA (Writers Guild of America) wezwał do zablokowania transakcji przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Wg WGA byłaby to „katastrofa dla całej branży rozrywkowej”. Próby zablokowania fuzji sygnalizowały władze Kalifornii.
WGA, który sprzeciwiał się także przejęciu WBD przez Netflixa, napisał w oświadczeniu, że transakcja doprowadzi do konsolidacji kontroli nad największymi studiami filmowymi i telewizyjnymi, które są dwoma największymi pracodawcami scenarzystów.
Utrata konkurencji byłaby katastrofą dla twórców, konsumentów i całego przemysłu rozrywkowego. Tę fuzję należy zablokować
— uznali scenarzyści.
Porozumienie ws. przejęcia Warner Bros przez Paramount Skydance
Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery ogłosiły wczoraj porozumienie w sprawie transakcji przejęcia WBD przez PSKY opiewającej na ponad 110 mld dol. Stało się to po tym, jak spółka WBD zaakceptowała nową, wyższą ofertę, a Netflix, który pierwotnie miał kupić Warnera, ogłosił, że nie podniesie oferty. Transakcja oznacza, że do tej samej spółki trafią teraz studia filmowe Warner Bros. i Paramount, platformy streamingowe HBOMax i Paramount+, a także kanały telewizyjne, jak CNN i CBS, a także polski TVN.
Przeszkody w przeprowadzeniu fuzji
Mimo że umowa ma poparcie Białego Domu - za Paramount Skydance stoi kapitał miliardera Larry’ego Ellisona, który wspiera prezydenta USA Donalda Trumpa - potencjalne przeszkody w zatwierdzeniu transakcji zasygnalizowały wczoraj władze Kalifornii.
Umowa Paramount/Warner Bros. nie jest jeszcze przesądzona
— napisał prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta we wpisie na X.
Ci dwaj hollywoodzcy giganci nie przeszli jeszcze kontroli regulacyjnej – kalifornijski Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie i zamierzamy przeprowadzić je z pełnym rygorem
— zadeklarował.
Według agencji Reutera Kalifornia może stanowić największą przeszkodę regulacyjną w sfinalizowaniu fuzji, bo przeszkód prawdopodobnie nie będą stawiać federalne urzędy antymonopolowe ani organy Unii Europejskiej.
Adam Stankiewicz/PAP
