Szefowie Netflixa poinformowali, że nie złożą podwyższonej oferty na przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD). Zarząd WBD uznał bowiem najnowszą propozycję konkurenta – Paramount Skydance – za korzystniejszą. Niektórzy obserwatorzy widzą w firmie Paramount Skydance gracza na rynku medialnym sympatyzującego z Donaldem Trumpem i Republikanami. Lewicowe media określają te sympatie jako wręcz protrumpowskie. Do Warner Bros. Discovery w 100 proc. należy miedzy innymi TVN.
Netflix: Rezygnujemy z dorównania ofercie Paramount Skydance
Zgodnie z warunkami umowy Netflix otrzyma 2,8 mld dol. rekompensaty za wycofanie się z wcześniej podpisanego porozumienia.
Wynegocjowana przez nas transakcja przyniosłaby zysk akcjonariuszom i zapewniłaby jasną ścieżkę do uzyskania zgody organów regulacyjnych
— oświadczyli współprezesi Netflixa, Ted Sarandos i Greg Peters.
Zawsze jednak zachowywaliśmy dyscyplinę, a przy cenie wymaganej do wyrównania do najnowszej oferty Paramount Skydance, umowa nie jest już dla nas atrakcyjna finansowo, dlatego rezygnujemy z dorównania ofercie Paramount Skydance.
— dodali.
Decyzja ta otwiera drogę do przejęcia WBD przez Paramount Skydance po miesiącach negocjacji. W grę wchodzą wszystkie aktywa koncernu, w tym kanały telewizyjne – m.in. polski TVN oraz amerykańska stacja CNN, obydwie zdecydowanie niepałające sympatią do Republikanów i prezydenta USA Donalda Trumpa.
Paramount Skydance – nowy właściciel i skręt w prawo?
Paramount Skydance (powstałe po połączeniu Skydance i Paramount Global w latach 2025/2026) formalnie pozostaje dużą, komercyjną korporacją medialno-rozrywkową bez jawnie deklarowanej ideologii politycznej.
Jednak od momentu przejęcia kontroli przez Davida Ellisona – syna Larry’ego Ellisona, jednego z najbliższych i najbardziej hojnych darczyńców Donalda Trumpa – firma, szczególnie przez lewicowych i liberalnych obserwatorów, zaczęła być postrzegana jako wykonująca wyraźny zwrot w stronę administracji republikańskiej. Niektórzy wyrażali opinię wręcz o proprawicowym lub protrumpowskim kursie.
David Ellison jest widywany w otoczeniu Trumpa, a jego ojciec Larry Ellison od lat należy do jego najważniejszych politycznych sojuszników i sponsorów.
Donald Trump chwalił zmiany zachodzące w CBS oraz samą fuzję. W kontekście potencjalnego przejęcia Warner Bros. Discovery – w tym CNN – Ellison miał zapowiadać zmiany programowe, interpretowane jako przesunięcie redakcyjne w stronę bardziej przychylną prawicy.
Media liberalno-lewicowe opisują działania spółki jako „skręt w prawo lub „kapitulację przed Trumpem”.
Z kolei środowiska konserwatywne widzą w tych zmianach krok w stronę ograniczenia lewicowego przechyłu w mediach takich jak CBS. Jednocześnie media podkreślają, że koncern nadal nie jest odpowiednikiem jednoznacznie konserwatywnego Fox News.
Jednogłośna decyzja
W czwartek zarząd WBD oficjalnie poinformował, że nowa oferta Paramount jest korzystniejsza od propozycji Netflixa.
Według szefa Paramount Davida Ellisona decyzja zapadła jednogłośnie.
Cieszymy się, że Zarząd WBD jednogłośnie potwierdził, że nasza oferta jest niezwykle korzystna cenowo, co przekłada się na większą wartość dla akcjonariuszy WBD, pewność i szybkość sfinalizowania transakcji”
— oznajmił.
Zgodnie z zapisami wcześniejszej umowy Netflix miał cztery dni na ewentualne podbicie swojej propozycji.
Paramount zaoferował 31 dolarów za akcję (o 1 dol. więcej niż wcześniej) oraz dodatkowe 25 centów za każdy kwartał opóźnienia w finalizacji transakcji, począwszy od października br. Firma zobowiązała się także do zapłaty 2,8 mld dolarów za rozwiązanie umowy WBD z Netflixem oraz 7 mld dolarów odszkodowania w przypadku zablokowania przejęcia przez regulatorów.
Wszystko do przejęcia
Grudniowa umowa Netflixa z WBD przewidywała zakup spółki po 27,75 dolara za akcję, ale bez części obejmującej kanały telewizyjne takie jak CNN, TNT, MTV czy TVN. W tym wariancie aktywa linearne pozostałyby pod kontrolą dotychczasowych właścicieli.
Oferta Paramount dotyczy przejęcia całej grupy. Według doniesień medialnych była ona postrzegana jako bardziej akceptowalna przez administrację Donalda Trumpa.
Sam Trump sugerował, że ewentualna transakcja powinna doprowadzić do zmiany właścicielskiej w CNN, którą oskarża o stronniczość. W środę republikańscy prokuratorzy generalni z 11 stanów zwrócili się do Departamentu Sprawiedliwości o zablokowanie przejęcia WBD przez Netflixa, wskazując na ryzyko monopolizacji rynku streamingowego.
