Wojciech Czuchnowski, dziennikarz „Gazety Wyborczej” wysłał do zarządu „Gazety Wyborczej” i Gazeta.pl list, w którym… sprzeciwia się przeprowadzce redakcji „GW” na pierwsze piętro. Portal WirtualneMedia.pl dotarł do całości listu w tej sprawie.
Protestuję przeciwko przeniesieniu redakcji „Gazety Wyborczej” na pierwsze piętro budynku przy ul. 8/10. Uważam, że jest to decyzja, która realnie i symbolicznie uderza w markę Gazety, odbiera jej należne miejsce w siedzibie, kupionej i zbudowanej z pieniędzy przez nią wypracowanych i stwarza gorsze warunki dla tych, którzy pracują w systemie stacjonarnym lub mieszanym
— napisał Wojciech Czuchnowski we wspomnianym liście.
Dziennikarz „GW” przedstawił historię z matką, która razem z ojcem zbudowała dom. Po pewnym czasie została przeniesiona do bocznego skrzydła budynku.
Przyszedł dzień przeprowadzki. Matka zebrała trochę swoich rzeczy, zamieszkała na pięterku nic już nie mówiąc. Po jakimś czasie umarła
— zakończył swoją opowieść Czuchnowski.
Dziennikarz podkreślił, iż obecny budynek redakcji, jak też i cała Agora powstały za środki wypracowane przez „Gazetę Wyborczą” w latach 90-tych.
I Czerska 8/10 została zaprojektowana tak, że redakcja znalazła się w centralnym, najbardziej eksponowanym i prestiżowym miejscu
— podkreślił dziennikarz „GW”.
„Agora pokazuje nam, gdzie jest nasze miejsce”
Czuchnowski zwrócił uwagę na ostatnią falę zwolnień w Agorze, co w jego ocenie „nie przynosi nadziei na przyszłość”.
Ciemne, robiące wrażenia niskich pomieszczenia w najdalszej części budynku robią wrażenie przygnębiające. Wielu z nas odczuwa to tak, że Agora pokazuje nam, gdzie jest nasze miejsce. „Na pięterku w bocznym skrzydle domu”, który zbudowaliśmy
— zaznaczył, nawiązując do przedstawionej w swoim liście historii.
Że jesteśmy niepotrzebni i najlepiej gdzieś schować nas przed światem. Że teraz będziemy mieszkać kątem przy Gazecie.pl, która niechętnie się posunie. Że jest w tym jakaś satysfakcja, tych wszystkich, którzy w Agorze źle nam życzą, bo jesteśmy kłopotliwą tabelką w excelu. Tak nie powinno być. Uważam, że redakcja powinna zachować dotychczasową lokalizację na trzecim piętrze. To historyczne miejsce z gabinetem Adama (…). Niech gazeta.pl dołączy do nas. Miejsce jest. Uważam też, że obie redakcje powinny zaprzestać płacenia Agorze za zajmowaną powierzchnię. (…) W tym budynku miejsce nam się po prostu należy, bo bez nas nie byłoby Agory ani tego miejsca
— podkreślił Czuchnowski.
Nie pokonał nas PiS, a cios przychodzi z wewnątrz. Ile jeszcze mamy wytrzymać?
— zakończył swój list.
tkwl/wirtualnemedia.pl
