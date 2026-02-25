Radosław Sikorski wyciął scenę z filmu o Turskim. Atak Obywateli RP: "PiS nie ośmielił się ingerować w 'Zieloną Granicę'"

Radosław Sikorski / autor: Fratria/X
Film o Marianie Turskim, pt. „XI. Nie bądź obojętny” od początku budził emocje. Z pierwszej projekcji wyszedł wzburzony Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. A teraz Radosław Sikorski przyznał się, że „zasugerował” usunięcie jednej ze scen. W odpowiedzi szefa polskiej dyplomacji zaatakowali Obywatele RP. „PiS nie ośmielił się ingerować w „Zielonej Granicy”, film Agnieszki Holland — napisali, oskarżając Sikorskiego o cenzurę.

Marian Turski, historyk, publicysta, były więzień obozu Auschwitz i KL Buchenwald, zmarł 18 lutego 2025 r. Dokument o nim zdążył już obrosnąć legendą. Jak czytamy w GW, z pierwszej projekcji wyszedł oburzony Michael Schudrich. Spekulowano potem, co mogło się nie spodobać naczelnemu rabinowi Polski.

Według „Wyborczej” wiadomo jednak na pewno, że z filmu wycinane były kolejne sceny. Do owych cięć przyczynił się też Radosław Sikorski. Szef MSZ sam to przyznał na platformie X.

Ceniłem Mariana Turskiego i film o nim uważam [za] poruszający.

— stwierdził Sikorski.

Faktycznie zasugerowałem usunięcie fragmentu pokazujące polskiego żołnierza strzegącego granicy z Białorusią w kontekście przestróg przed faszyzmem. Podtrzymuję stanowisko

— podkreślił.

PiS się nie ośmielił ingerować”

Jego ingerencji w dokument nie mogli ścierpieć „Obywatele RP”, stowarzyszenie znane z agresywnych wystąpień w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Nieoczekiwanie tym razem za wzór wzięli postępowanie Prawa i Sprawiedliwości, bowiem tuż przed wyborami w kinach mógł być bez przeszkód rozpowszechniany wyjątkowy paszkwil na polskich żołnierzy w reżyserii Agnieszki Holland.

PiS nie ośmielił się ingerować w „Zieloną Granicę”

— przypomnieli Obywatele RP

Dla demokratów „XI. Nie bądź obojętny” jest zbyt kontrowersyjny. Trzeba go ocenzurować

— zaznaczyli.

GW: Antypolski, antyizraelski, antyamerykański

Zdaniem Gazety Wyborczej film o Turskim miał być emitowany w TVP, ale ostatecznie jej zarząd nie zdecydował się na taką decyzję.

TVP nie pokaże filmu o jednym z najsłynniejszych Polaków spośród ocalałych z Zagłady. Choć film uznano za ważny i wartościowy, to przeważyły opinie, że jest „zbyt poruszający”. Antypolski, antyizraelski, antyamerykański…

— skarżyła się GW.

Rozumiem ostrożność TVP”

To jest bardzo mocny i poruszający film. Taki film, który szarpie człowiekiem

— mówił z kolei w rozmowie „Wyborczą” Marek Zając, wicedyrektor programowy telewizji publicznej, który odpowiada tam za treści historyczne.

O wszystko dziś wybucha awantura. To jest po prostu zły czas dla takich filmów. Rozumiem ostrożność władz TVP. Dostajemy po głowie za tyle rzeczy, że kolejna wojna jest niepotrzebna.

— wyjaśniał Marek Zając.

SC/Gazeta Wyborcza/X

