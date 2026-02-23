W „Rzeczpospolitej” ukazał się oburzający artykuł Jacka Nizinkiewicza, w którym ten zasugerował, że Szymon Hołownia choruje na depresję. Po kilku godzinach i fali oburzenia ze strony opinii publicznej tekst usunięto, a redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński opublikował przeprosiny skierowane do Hołowni.
W poniedziałkowej publikacji „Rzeczpospolitej” znalazła się informacja dotycząca zdrowia Szymona Hołowni, ujawniona bez jego zgody. To nasz błąd. Nie usprawiedliwia nas intencja, by w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją podjąć ten ważny problem i napisać, że problemy ze zdrowiem psychicznym mogą dotyczyć również osób z pierwszych stron gazet
— zaznaczył Michał Szułdrzyński.
„Szymona Hołownię przeprosiłem już osobiście”
Jako redaktor naczelny Rzeczpospolitej przepraszam Szymona Hołownię oraz Czytelników za publikację, która nie powinna mieć miejsca
— podkreślił.
Wyciągamy z tej sytuacji wnioski, by zapobiec podobnym błędom w przyszłości. Marszałka Szymona Hołownię przeprosiłem już osobiście
— poinformował redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.
