Szułdrzyński przeprosił Hołownię za oburzający artykuł Nizinkiewicza. "To nasz błąd"; "Wyciągamy z tej sytuacji wnioski"

  • Media
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

W „Rzeczpospolitej” ukazał się oburzający artykuł Jacka Nizinkiewicza, w którym ten zasugerował, że Szymon Hołownia choruje na depresję. Po kilku godzinach i fali oburzenia ze strony opinii publicznej tekst usunięto, a redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński opublikował przeprosiny skierowane do Hołowni.

W poniedziałkowej publikacji „Rzeczpospolitej” znalazła się informacja dotycząca zdrowia Szymona Hołowni, ujawniona bez jego zgody. To nasz błąd. Nie usprawiedliwia nas intencja, by w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją podjąć ten ważny problem i napisać, że problemy ze zdrowiem psychicznym mogą dotyczyć również osób z pierwszych stron gazet

— zaznaczył Michał Szułdrzyński.

Szymona Hołownię przeprosiłem już osobiście”

Jako redaktor naczelny Rzeczpospolitej przepraszam Szymona Hołownię oraz Czytelników za publikację, która nie powinna mieć miejsca

— podkreślił.

Wyciągamy z tej sytuacji wnioski, by zapobiec podobnym błędom w przyszłości. Marszałka Szymona Hołownię przeprosiłem już osobiście

— poinformował redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

CZYTAJ TAKŻE:

Nizinkiewicz sugerował, że Hołownia choruje na depresję. Były marszałek opublikował mocne oświadczenie. „Jacku, postąpiłeś podle”

W sieci zawrzało po artykule o chorobie Hołowni! „Jakim prawem Pan pisze o czyjejś chorobie?”; „Dużo zdrowia, panie marszałku”

tkwl/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych