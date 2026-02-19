Turecki dziennikarz pracujący dla niemieckiej telewizji publicznej Deutsche Welle (DW) został dzisiaj zatrzymany w Ankarze pod zarzutem „rozpowszechniania fałszywych informacji” i „znieważenia prezydenta” – poinformowała prokuratura w Stambule.
W oświadczeniu napisano, że prokuratura „wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia prezydenta i publicznego rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd” przeciwko Alicanowi Uludagowi, który został osadzony w areszcie w Ankarze.
Informacje będące przedmiotem zarzutu zostały opublikowane w portalach społecznościowych
— dodała prokuratura.
Prawnik Uludaga powiedział agencji AFP, że śledztwo dotyczy tekstu dziennikarza pt. „Turcja przygotowuje się do repatriacji obywateli tureckich powiązanych z Państwem Islamskim”. Władze tureckie, pytane wcześniej o sprawę przez media, w tym AFP, odmówiły potwierdzenia, czy wśród zatrzymanych w Syrii członków Państwa Islamskiego znajdują się obywatele Turcji i czy zostaną oni odesłani do Turcji.
Według Reporterów bez Granic (RSF), „aresztowanie Uludaga wpisuje się w schemat nękania poważnych dziennikarzy” przez władze w Ankarze.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/753618-w-ankarze-zatrzymano-dziennikarza-pracujacego-dla-deutsche-welle
