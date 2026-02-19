W Ankarze zatrzymano dziennikarza pracującego dla Deutsche Welle! Prokuratura wszczęła śledztwo ws. "znieważenia prezydenta"

  • Media
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Turecki dziennikarz pracujący dla niemieckiej telewizji publicznej Deutsche Welle (DW) został dzisiaj zatrzymany w Ankarze pod zarzutem „rozpowszechniania fałszywych informacji” i „znieważenia prezydenta” – poinformowała prokuratura w Stambule.

W oświadczeniu napisano, że prokuratura „wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia prezydenta i publicznego rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd” przeciwko Alicanowi Uludagowi, który został osadzony w areszcie w Ankarze.

Informacje będące przedmiotem zarzutu zostały opublikowane w portalach społecznościowych

— dodała prokuratura.

Prawnik Uludaga powiedział agencji AFP, że śledztwo dotyczy tekstu dziennikarza pt. „Turcja przygotowuje się do repatriacji obywateli tureckich powiązanych z Państwem Islamskim”. Władze tureckie, pytane wcześniej o sprawę przez media, w tym AFP, odmówiły potwierdzenia, czy wśród zatrzymanych w Syrii członków Państwa Islamskiego znajdują się obywatele Turcji i czy zostaną oni odesłani do Turcji.

Według Reporterów bez Granic (RSF), „aresztowanie Uludaga wpisuje się w schemat nękania poważnych dziennikarzy” przez władze w Ankarze.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych