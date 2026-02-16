Najświeższe informacje najlepszych publicystów i najśmieszniejsze formaty w polskiej telewizji czekają w każdy weekend na widzów wPolsce24.
Tutaj w weekend po prostu trzeba zajrzeć. Najbardziej dynamicznie rozwijająca się stacja informacyjna w Polsce wprowadza nowe programy i dostarcza widzom to, do czego są przyzwyczajeni od dawna – jakość, prawdę i naprawdę polski, patriotyczny punkt widzenia.
Nowości i publicystyczny ogień
Po jak zawsze wartym obejrzenia „Budzimy się”, wiadomościach i prognozie pogody mamy bardzo mocne uderzenie. „Salon Dziennikarski” to absolutny top polskiej publicystyki telewizyjnej. Najlepsi konserwatywni komentatorzy, najważniejsze pytania, najbardziej pogłębione odpowiedzi – wszystko to co tydzień znajdziecie w programie naczelnego tygodnika „Sieci” Jacka Karnowskiego (emisja w każdą sobotę o godz. 9.15). Chętni na publicystyczną dokładkę powinni koniecznie skusić się na „Cogito… u Raczyńskiej”, serwowane w każdą sobotę o godz. 13.55, a także „Bez Cenzury” (sobota i niedziela o godz. 17.05).
W międzyczasie zaś weekendowa nowość telewizji wPolsce24, a więc „Raport Extra” Marty Kielczyk. To przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia okiem kamery reporterów stacji. Kulisy polityki, zdobywane w najgorętszych momentach, komentarze, a także zwykłe sprawy zwykłych ludzi. W „Raporcie Extra” mogliśmy np. zobaczyć nocną wyprawę Piotra Czyżewskiego po skutej lodem Warszawie. Okazało się, że planeta jednak nie płonie, jak przekonywał jeszcze niedawno prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przeciwnie – ona zamarzła, więc chodniki zamieniły się w tor łyżwiarski, autobusy z silnikami diesla kopcą na całego, a bezdomni z warszawskiej Strefy Czystego Transportu ogrzewają się w namiotach, do których prąd nie płynie bynajmniej z chińskiej fotowoltaiki czy niemieckich wiatraków, a ze starego, dobrego agregatu na ropę… Emisja „Raportu Extra” w każdą sobotę i niedzielę o godz. 10.00.
Wieczorem czas na weekendowe wydanie uwielbianego przez widzów „Minęła 20.05” (sobota, godz. 20.05) i często szalonego, gorącego, ale zawsze bliskiego ludzkim sprawom „Studia Magdaleny Ogórek” (niedziela, godz. 21.00).
Tylko prawda
Telewizja wPolsce24 to stacja informacyjna. Najgorętsze newsy nie mają wolnego, dlatego weekendowi widzowie na bieżąco otrzymują solidne porcje rzetelnych, przedstawianych z polskiego punktu widzenia wiadomości. Przygotowywany przez Mirosława Rogalskiego i spółkę „Tele-Ekspres” w sobotę i niedzielę nie tylko nie zwalnia, lecz wręcz przyspiesza ze swoim wyjątkowym zestawem najważniejszych tematów, rozrywki i zabawnych „michałków” (emisja o godz. 16.45). Najchętniej oglądany program informacyjny stacji, „Wiadomości”, obejrzymy – jak w dni powszednie – o godz. 19.30. Do tego oczywiście „Raporty” i łączenia „na żywo”, gdy tylko dzieje się coś naprawdę ważnego.
Na luzie
Weekend jest czasem odpoczynku, warto więc odsapnąć od codziennego napięcia, politycznych starć i komentatorskiej powagi. W sobotę i niedzielę telewizja wPolsce24 oferuje kilka bardzo lubianych, luźniejszych formatów. Widzowie bardzo polubili program Wiktora Świetlika, Wojciecha Surmacza i Marty Radziach „Zwalniamy Cię”. W każdą niedzielę o godz. 14.00 autorzy „zwalniają” największych nieudaczników, leni i szkodników z rządu i okolic. A ponieważ tych nie brakuje, każdy program ma swoje tempo, a kolejne odcinki będą nam towarzyszyć jeszcze długo.
Nie kryję, że inspirowaliśmy się programem »You’re fired«, którego gwiazdą był Donald Trump. A zwłaszcza jego nazwą. My też będziemy zwalniać, nie mogę się już tego doczekać
– śmiał się przed startem formatu Wiktor Świetlik.
Chcemy, żeby program był wesoły, bo sami jesteśmy wesołymi ludźmi. Ale będziemy dotykać spraw najważniejszych: niekompetencji rządzących, błędów, które popełniają i wpływu, jakie ich decyzje mają na życie zwykłych ludzi
– dodawał współautor „Zwalniamy Cię”.
Udało się – program jest jedną z najmocniejszych weekendowych propozycji stacji. Oddanych widzów ma także „Nawrocki w Polsce”. Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, co tydzień przedstawia ciekawych, często zupełnie niezwiązanych z polityką ludzi w ich naturalnym otoczeniu. Raperzy, influencerzy, sportowcy, a także wybitni profesorowie mogą tutaj szczerze opowiedzieć o swoim życiu, planach, marzeniach i porażkach. „Nawrocki w Polsce” gości na antenie stacji w każdą niedzielę o godz. 18.15.
Zupełnie inną, choć równie ciekawą próbą przełamania konwencji jest „Naga prawda Marianny Schreiber”. Kontrowersyjna celebrytka zaprasza na swój program w każdą sobotę o godz. 18.15.
W sobotę o godz. 16.00 przed telewizorami zasiadają fani kultowego już „Bez Spiny”. Wojciech Biedroń i Konrad Hryszkiewicz są z widzami już od wielu lat, wznosząc na wyżyny trudną sztukę humorystycznego komentarza politycznego. Tutaj nie oszczędza się nikogo, sejmowa rzeczywistość jest przedstawiana w krzywym zwierciadle, ale zawsze prawdziwie i bez owijania w bawełnę.
Setki tysięcy Polaków co wieczór oglądają „Politykę na deser”, a więc wyjątkowe, prowadzone na luzie podsumowanie wydarzeń dnia. Nie inaczej jest w weekend. Najlepsi publicyści zapraszają na program z udziałem widzów w każdą sobotę o godz. 21.45.
Skoro o hitach mowa, nie można zapomnieć o bijącym rekordy oglądalności programie Krzysztofa Feusette’a. „Hity Feusette’a” mają formę przeglądu wydarzeń tygodnia. Bardzo autorskiego przeglądu – dodajmy.
Będziemy jak zwykle kontemplować, podziwiać i zasłuchiwać się w najgłupszych, najbardziej bulwersujących, najbardziej kontrowersyjnych i najbardziej idiotycznych – nie bójmy się tego słowa – wypowiedziach członków rządu i całej koalicji 13 grudnia
– zapowiada swój program publicysta znany doskonale z łamów tygodnika „Sieci”.
A że jest wprawnym DJ’em, widzowie nigdy się nie nudzą. Od ostatniego do pierwszego miejsca na jego liście mamy prawdziwą kaskadę głupoty i śmiechu. Ale jak tu się nie śmiać np. z nieprzesadnie rozbuchanej inteligencji Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej, który w co drugim zdaniu mówi o prezydencie Karolu Nawrockim, że ten jest „wetomatem” i przekonuje łamaną polszczyzną, iż głowa państwa „wetuje wszystko”, kiedy w rzeczywistości prezydent podpisał 147 ustaw rządu Tuska, a zawetował 26 z nich? Jak nie śmiać się z człowieka-mema, czyli Ryszarda Petru, który w TVN porównuje się do bohaterów naszych powstań narodowych, bo próbował przeprowadzić groteskowy puczyk w mającej śladowe poparcie partyjce Polska 2050? Nie da rady, trzeba się śmiać. Dzięki „Hitom Feusette’a” śmiejemy się do rozpuku co tydzień – w każdą niedzielę o godz. 20.05
