Agnieszka Glapiak, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, uruchomiła postępowanie wyjaśniające wobec TVP w likwidacji - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KRRiT. Do Rady wpłynęły skargi od widzów, którzy zwrócili uwagę na rażące pominięcie w przekazie informacji o obecności Prezydenta RP Karola Nawrockiego na inauguracji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026..
Podczas transmisji ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 komentator neo-TVP Piotr Sobczyński wspomniał o udziale w tym wydarzeniu ministra sportu Jakuba Rutnickiego, ale prezydenta Karola Nawrockiego już nie. Sytuacja wywołała burzę w sieci, ale również - jak się okazuje - skargi do KRRiT.
CZYTAJ TAKŻE:
-Żałosne! W neo-TVP „nie zauważono” prezydenta podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Wspomniano za to o… Rutnickim. Burza w sieci
-Hit! Prezydent w rozmowie z TVN nawiązał do skandalu w neo-TVP. „Mam nadzieję, że pana redaktora stacja zauważyła moją obecność…”
Przewodnicząca KRRiT uruchamia postępowanie
Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła postępowanie wyjaśniające wobec Telewizji Polskiej w likwidacji w związku z przebiegiem transmisji ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W tej sprawie KRRiT otrzymała skargi od widzów, którzy zwrócili uwagę na rażące pominięcie w przekazie informacji o obecności Prezydenta RP Karola Nawrockiego, na inauguracji igrzysk
— czytamy w opublikowanym dziś na stronie Rady komunikacie.
Podczas transmisji komentatorzy Telewizji Polskiej w likwidacji (Marek Rudziński i Piotr Sobczyński) poinformowali widzów jedynie o udziale w ceremonii otwarcia ministra sportu i turystyki, reprezentującego rząd RP, nie odnosząc się natomiast do obecności na uroczystości prezydenta RP. Zdaniem widzów stanowiło to przejaw selektywnego i nierzetelnego informowania odbiorców
— podkreśla KRRiT.
W komunikacie zacytowano dr Agnieszkę Glapiak, która wskazuje, że „pominięcie informacji o udziale urzędującego Prezydenta RP w wydarzeniu o międzynarodowej randze, transmitowanym przez nadawcę publicznego, nie może być traktowane jako przypadkowe uchybienie redakcyjne”.
Tego rodzaju działanie stanowi poważne naruszenie standardów rzetelności, bezstronności oraz kompletności przekazu, do których zobowiązana jest telewizja publiczna
— czytamy.
TVP w likwidacji robi to nie pierwszy raz!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśla, że podobne sytuacje w wykonaniu TVP w likwidacji miały miejsce już wcześniej.
Podobnych sytuacji, kiedy podczas ważnych państwowych uroczystości nie relacjonowano na żywo przemówienia Prezydenta RP lub pomijano jego udział w tego typu wydarzeniach, było więcej. Należy podkreślić, że powtarzalność tego rodzaju przypadków dodatkowo wzmacnia wątpliwości co do standardów realizacji misji informacyjnej przez nadawcę publicznego
— podkreśla KRRiT, która wskazuje następnie, że do jej siedziby wpłynęły skargi na takie postępowanie TVP w likwidacji.
W skargach kierowanych do KRRiT widzowie wskazywali m.in. na naruszenie prawa do pełnej informacji oraz brak równego traktowania konstytucyjnych organów państwa. Podnoszono również wątpliwości co do intencjonalnego charakteru pominięcia oraz jego sprzeczności z misją publiczną nadawcy
— wskazano w komunikacie.
Szczególna odpowiedzialność mediów publicznych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprawdzi, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności w zakresie obowiązku rzetelnego, bezstronnego i odpowiedzialnego informowania opinii publicznej
— czytamy.
Przewodnicząca KRRiT podkreśla, że media publiczne mają szczególną odpowiedzialność za sposób relacjonowania wydarzeń o znaczeniu państwowym i międzynarodowym, a wszelkie działania mogące nosić znamiona pomijania lub marginalizowania konstytucyjnych organów władzy będą oceniane ze szczególną uwagą
— podsumowuje KRRiT.
www.gov.pl/web/krrit/wPolityce.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/752751-neo-tvp-pominela-prezydenta-na-io-krrit-uruchamia-postepowanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.