Gwiazda pop Dorota Rabczewska, znana jako „Doda”, nagłaśnia w ostatnim czasie patologie w pseudoschroniskach dla zwierząt i stara się zainteresować tematem zarówno media, jak i czołowych polityków. Jeśli chodzi o TVP w likwidacji, rozmowa z Dodą nie skończyła się dobrze dla dziennikarki Aleksandry Pawlickiej, która próbowała wciągnąć piosenkarkę do bieżącego sporu politycznego. Kilka dni po programie Pawlickiej, neo-TVP wyemitowała nieco kąśliwy materiał o Rabczewskiej. „Gdy kilka tygodni temu prezydent zawetował ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach, Doda go krytykowała. Po spotkaniu wyraźnie unikała tego tematu” - słyszymy w materiale.
Powiedzieć, że na antenie TVP w likwidacji odbywa się coś, co można określić jako „rytualna nawalanka” w prezydenta Karola Nawrockiego, to nie powiedzieć nic. Trwa to zresztą już od czasu kampanii wyborczej. W tych działaniach chętnie uczestniczą zresztą polscy artyści i celebryci, a wyłamała się z nich piosenkarka Dorota Rabczewska występująca pod pseudonimem „Doda”, która nie dała się wciągnąć w dyskusje polityczne dziennikarce TVP w likwidacji Aleksandrze Pawlickiej.
Po programie, w którym Pawlicka bardzo liczyła, że „Doda” uderzy w prezydenta, a piosenkarka nie chciała „współpracować” i deklarowała się jako osoba apolityczna, dziennikarka spotkała się z falą krytyki.
„Bogata kartoteka” i „dawanie w mordę”
Czy to dlatego trzy dni później w innym programie neo-TVP, - „Stanie wyborczym”, prowadzonym przez Andrzeja Stankiewicza - ukazał się kąśliwy materiał na temat Rabczewskiej? Było to krótkie podsumowanie wydarzeń ostatniego tygodnia i wprowadzenie do dyskusji.
Poniedziałek. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się z Dorotą „Dodą” Rabczewską. Piosenkarka próbowała go przekonać między innymi do podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Dzień później Doda rozmawiała o tym w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim, jego żoną i siostrą(…) Gdy kilka tygodni temu prezydent zawetował ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach, Doda go krytykowała. Po spotkaniu wyraźnie unikała tego tematu
— mówi lektor, po czym wyemitowany zostaje fragment wywiadu w neo-TVP.
Później dowiadujemy się o działaniach piosenkarki na rzecz obrony praw zwierząt i efektach jej kampanii - np. zmianach w patoschroniskach, w których „Doda” dokonała ostatnio interwencji lub w ogóle zamknięciu tego rodzaju placówek.
A dalej słyszymy, że „nie wszyscy wierzą w dobre intencje” Doroty Rabczewskiej.
Aktywista Jan Śpiewak uważa, że Doda próbuje oczyścić swój wizerunek. „Pieski washing, czyli jak groźna kryminalistka i patocelebrytka stała się bohaterką mediów”- napisał na swym Facebooku Śpiewak
— cytuje lektor.
Doda ma bogatą kartotekę Rok temu została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za szantażowanie byłego partnera i nasłanie na niego zbirów. Prokuratura podejrzewa ją o oszustwa finansowe. Kilkukrotnie fizycznie atakowała inne kobiety, w tym Agnieszkę Woźniak-Starak
— przypomniano w materiale, który zakończył się fragmentem rolki Dody, gdzie piosenkarka mówi m.in. o sytuacji z Agnieszką Woźniak-Starak.
Obrażajcie mnie w bardziej pomysłowy sposób, naprawdę. Wyciągacie rzeczy sprzed dekady, że komuś w mordę dałam? Naprawdę żałuję tylko, że nie dałam mocniej
— podkreśla Doda.
Przypomnijmy, że Dorota Rabczewska występuje regularnie także na koncertach i imprezach organizowanych przez TVP. Pojawiała się tam zarówno za rządów PiS, jak i już po siłowym przejęciu mediów publicznych przez obecne władze. Wtedy jednak nikt w neo-TVP nie zastanawiał się nad jej przeszłością. A jeśli chodzi o sprawy polityczne, to w zeszłym miesiącu, gdy Doda uczestniczyła w posiedzeniu komisji sejmowej, politycy obecnej koalicji, zwłaszcza KO, masowo chwalili się w social mediach zdjęciami z gwiazdą i zachwycali jej wypowiedziami.
