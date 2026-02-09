Najbardziej dynamicznie rozwijająca się stacja informacyjna w Polsce buduje swoją pozycję dzięki kobietom. Poznajcie odważne, kompetentne i zawsze poszukujące prawdy dziennikarki telewizji wPolsce24.
Martę Kielczyk Polacy znają z wieloletniej kariery w radiu i telewizji, ale przede wszystkim z niezwykłego ciepła i pięknej polszczyzny, jaką się posługuje. Nie bez przyczyny wielokrotnie nagradzana dziennikarka była m.in. laureatką plebiscytu „Mistrz Mowy Polskiej”.
W telewizji wPolsce24 prowadzi m.in. „Wiadomości”.
W e-mailach i telefonach do redakcji widzowie telewizji wPolsce24 domagają się, żeby Marty było na antenie więcej i więcej. A że my widzów słuchamy, to dostała ona nowy program, „Raport Extra”. Wierzymy, że podobnie jak inne pozycje z jej udziałem, stanie się on hitem naszej stacji
– słyszymy od szefów wPolsce24.
Oddani fani
Niezwykle oddanych fanów ma także Agata Rowińska i jej „Kryminalny wieczór wPolsce24”. Doświadczona, mająca na koncie wiele informacyjnych sukcesów dziennikarka przedstawia sensacyjne historie. Raz smutne, raz z pozytywnym finałem, często wręcz nie do uwierzenia – ale zawsze prawdziwe. „Kryminalny wieczór wPolsce24” startuje od poniedziałku do soboty o 23.05.
Równie mocno – choć w inny sposób – rozgrzewa publiczność Marianna Schreiber i jej „Naga Prawda”. Celebrytka komentuje wydarzenia i rozmawia z ciekawymi ludźmi – zawsze w terenie. Szczere opinie na każdy temat w każdą sobotę o 18.15.
„Piątka Jakubowskiej” i „Cogito… u Raczyńskiej”
Aleksandra Jakubowska w swojej „Piątce” komentuje wydarzenia dnia. Mocno, dosadnie, ale zawsze uczciwie i z klasą. Stałym punktem programu jest cykl „Piękne umysły”. To przegląd największych absurdów, wyławianych przez publicystkę z medialno-internetowego stawu. Tutaj możemy się pośmiać np. z największej polskiej gazety „Fakt”, która nie zważając na katastrofę służby zdrowia, drożyznę czy kolejne afery władzy, zapełnia pierwszą stronę relacją z remontu u… sąsiadów Jarosława Kaczyńskiego, albo obejrzeć brawurową akcję jednego z internautów, który kupił w aptece prezerwatywy „najmniejsze, jakie są” i poprosił o wystawienie w KSeF faktury na Kancelarię Premiera. „Piątkę Jakubowskiej” można oglądać od poniedziałku do piątku o 13.00.
„Cogito… u Raczyńskiej” (emisja w każdą sobotę o 13.55) to prawdziwa uczta intelektualna. Tutaj nie ma mowy o prześlizgiwaniu się po tematach, tutaj nie hołduje się tabloidowej publicystyce. Najwyższy poziom gwarantują niezwykle doświadczona autorka i goście, których zaprasza.
Małgorzata Raczyńska-Weinsberg stworzyła w telewizji wPolsce24 przestrzeń, w której ks. prof. Waldemar Cisło i prof. Grzegorz Kucharczyk mogą spokojnie, wyczerpująco opowiedzieć o prześladowaniach, których doświadczają obecnie na całym świecie chrześcijanie. To w „Cogito…” możliwa była merytoryczna dyskusja na temat kondycji współczesnych mediów. Jej uczestnicy zastanawiali się, czy mainstreamowe, liberalne gazety, portale i telewizja rzeczywiście – jak głoszą – łagodzą konflikty społeczne czy przeciwnie – pogłębiają je i podsycają.
Ucieczka od polskości na rzecz europejskości wynika często z braku wiedzy – podkreślał w innym wydaniu „Cogito” wybitny socjolog, prof. Leszek Korporowicz.
Dziś nie mamy elit, mamy mandarynów władzy – to nie ma nic wspólnego z elitami
– podkreślał.
W rozmowie z Małgorzatą Raczyńską- Weinsberg wiceprezes PiS Jacek Sasin miał czas i możliwość, by szczegółowo wyjaśnić, jaka naprawdę jest sytuacja w największej partii opozycyjnej. Gdzie indziej ani on, ani jego partyjni oponenci nie mogą liczyć na taki luksus. W amerykańskim stylu
Pracujemy na kredyty, na marże kredytowe banków, pracujemy na opłaty stałe, które z miesiąca na miesiąc i z roku na rok stale rosną. Ludzie, z którymi rozmawiam, boją się rachunków za prąd, które dostaną w marcu. Bo one będą gigantyczne
– mówiła Olga Semeniuk.
Czym jest dzisiaj emerytura? To świadczenie dla aptek przechodzące przez emeryta
– cytowała słowa zasłyszane od starszej pani pod apteką Magdalena Ogórek.
Jej program taki jest. Żywy, gorący, często bazujący na ostrym sporze pomiędzy politykami czy ekspertami reprezentującymi różne poglądy, ale zawsze skupiony na zwykłym człowieku. Przez taki pryzmat Magdalena Ogórek i jej goście pokazują tragedię rolników, którym nie opłaca się produkować, lęk ciężarnych kobiet przed zarządzonymi przez władzę porodami na SOR czy katastrofę w służbach, które zamiast bronić obywateli przed złoczyńcami, muszą odpierać kolejne zarzuty pojawiające się w wyniku kolejnych afer obyczajowych.
Startując ze swoim „Studiem” Magdalena Ogórek (emisja w niedzielę o 21.00) podkreślała, że zależy jej na stworzeniu show w amerykańskim stylu. Czyli treściwego, żywego, dotykającego codziennych ludzkich spraw, a jednocześnie pozwalającego złapać do nich trochę zdrowego dystansu. Dziś z całym przekonaniem można powiedzieć – udało się. „Studio Magdaleny Ogórek” jest świetne i świetnie się ogląda, o czym świadczą badania.
Programy prowadzone przez nasze świetne, odważne dziennikarki budują siłę naszej stacji. To m.in. dzięki Marcie Kielczyk, Magdalenie Ogórek, Aleksandrze Jakubowskiej czy Agacie Rowińskiej rozwijamy się najbardziej dynamicznie spośród wszystkich informacyjnych stacji telewizyjnych w Polsce
– podkreślają szefowie telewizji wPolsce24.
