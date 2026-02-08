„Premier Czech Andrej Babisz powiedział, że opowiada się za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia” - podał Reuters. Coraz więcej krajów europejskich rozważa wprowadzenie podobnych ograniczeń po tym, jak Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz korzystania z platform społecznościowych przez użytkowników poniżej 16. roku życia.
„To bardzo szkodliwe dla dzieci”
Kraje takie jak Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania i Francja rozważają bardziej stanowcze stanowisko w sprawie korzystania z mediów społecznościowych z powodu obaw o negatywny wpływ, jaki może to mieć na dzieci. W grudniu Australia stała się pierwszym krajem, który zakazał dostępu do takich platform osobom poniżej 16. roku życia.
Jestem za, ponieważ znani mi eksperci twierdzą, że jest to bardzo szkodliwe dla dzieci. Musimy chronić nasze dzieci
— powiedział Babis wideorozmowie, opublikowanej w mediach społecznościowych, nie podając dalszych szczegółów.
Rząd rozważa taką propozycję
Później tego samego dnia pierwszy wicepremier rządu, Karel Havlicek, powiedział w programie telewizyjnym CNN Prima News, że rząd poważnie rozważa propozycję wprowadzenia zakazu. Havlicek zapowiedział, że jeśli rząd zdecyduje się na ten krok, projekt ustawy zostanie przedstawiony jeszcze w tym roku.
Hiszpania i Grecja zaproponowały w zeszłym tygodniu wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków, ponieważ w Europie zaostrzyło się nastawienie do technologii, która zdaniem niektórych ma uzależniać. Środki ogłoszone przez premiera Hiszpanii Pedro Sancheza wywołały oburzenie Elona Muska, miliardera i właściciela platformy X, dawniej Twittera.
Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu podobnego do tego obowiązującego w Australii, natomiast Francja pracuje nad ustawodawstwem, które ma na celu zakazanie korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia.
Rządy i organy regulacyjne na całym świecie badają wpływ czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem na ich rozwój i samopoczucie psychiczne.
Reuters/oprac. Natalia Wierzbicka
