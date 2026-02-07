TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Neo-TVP nie pokazała prezydenta na igrzyskach olimpijskich. Aleksandra Rybińska w „Salonie Dziennikarskim”: To jest dziecinada

  • Media
  • opublikowano:
Aleksandra Rybińska / autor: Telewizja wPolsce24
Aleksandra Rybińska / autor: Telewizja wPolsce24

Tania zagrywka. Oni to ciągle robią. Będą udawali, że prezydenta nie ma i jeżeli będą udawali, że prezydenta nie ma, to w końcu całe społeczeństwo polskie też pomyśli, że prezydenta nie ma. To jest rozumowanie na takim poziomie. To jest dziecinada” – powiedziała publicystka Telewizji wPolsce24 Aleksandra Rybińska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Józef Orzeł, prezes Klubu Ronina, mec. Marek Markiewicz, publicysta oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Żałosne! W neo-TVP „nie zauważono” prezydenta podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Wspomniano za to o… Rutnickim. Burza w sieci

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Komentator neo-TVP - a konkretnie Piotr Sobczyński - w relacji z tego wydarzenia tego faktu „nie zauważył”, wspomniał za to o udziale ministra sportu Jakuba Rutnickiego. Do tej kwestii nawiązali publicyści w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24.

A potem mówimy, że ambasador Rose broni swojego prezydenta. To gdzie u nas jest ambasador, generał, kardynał chociażby Rose, który broni honoru prezydenta wybranego przez naród

— zauważył mec. Marek Markiewicz.

„To jest dziecinada”

Zdaniem Aleksandry Rybińskiej to „tania zagrywka”.

Oni to ciągle robią. Będą udawali, że prezydenta nie ma i jeżeli będą udawali, że prezydenta nie ma, to w końcu całe społeczeństwo polskie też pomyśli, że prezydenta nie ma. To jest rozumowanie na takim poziomie. To jest dziecinada

— zaznaczyła publicystka Telewizji wPolsce24.

Wczoraj kardynał Grzegorz Ryś udzielił wywiadu TVP Info, więc najwyraźniej księdzu kardynałowi nie przeszkadza poziom manipulacji, jaki był w tej telewizji

— dodał Piotr Semka.

Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych