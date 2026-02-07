„Tania zagrywka. Oni to ciągle robią. Będą udawali, że prezydenta nie ma i jeżeli będą udawali, że prezydenta nie ma, to w końcu całe społeczeństwo polskie też pomyśli, że prezydenta nie ma. To jest rozumowanie na takim poziomie. To jest dziecinada” – powiedziała publicystka Telewizji wPolsce24 Aleksandra Rybińska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Józef Orzeł, prezes Klubu Ronina, mec. Marek Markiewicz, publicysta oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Komentator neo-TVP - a konkretnie Piotr Sobczyński - w relacji z tego wydarzenia tego faktu „nie zauważył”, wspomniał za to o udziale ministra sportu Jakuba Rutnickiego. Do tej kwestii nawiązali publicyści w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24.
A potem mówimy, że ambasador Rose broni swojego prezydenta. To gdzie u nas jest ambasador, generał, kardynał chociażby Rose, który broni honoru prezydenta wybranego przez naród
— zauważył mec. Marek Markiewicz.
„To jest dziecinada”
Zdaniem Aleksandry Rybińskiej to „tania zagrywka”.
Oni to ciągle robią. Będą udawali, że prezydenta nie ma i jeżeli będą udawali, że prezydenta nie ma, to w końcu całe społeczeństwo polskie też pomyśli, że prezydenta nie ma. To jest rozumowanie na takim poziomie. To jest dziecinada
— zaznaczyła publicystka Telewizji wPolsce24.
Wczoraj kardynał Grzegorz Ryś udzielił wywiadu TVP Info, więc najwyraźniej księdzu kardynałowi nie przeszkadza poziom manipulacji, jaki był w tej telewizji
— dodał Piotr Semka.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
