Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Komentator neo-TVP - a konkretnie Piotr Sobczyński - w relacji z tego wydarzenia tego faktu „nie zauważył”, wspomniał za to o udziale ministra sportu Jakuba Rutnickiego. Ta sytuacja wywołała burzę w sieci.
Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy nt. promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich
— powiedział Piotr Sobczyński komentator neo-TVP podczas prezentacji polskich olimpijczyków na defiladzie uczestników. Towarzyszący mu podczas komentowania ceremonii otwarcia igrzysk Marek Rudziński nie uratował sytuacji i szybko po - prawdopodobnie odczytanej z kartki informacji o udziale Rutnickiego - zmienił temat, komentując już to, jak wyglądają polscy olimpijczycy na defiladzie.
Trudno uwierzyć, by komentatorzy neo-TVP mogli nie wiedzieć, że na ceremonii otwarcia igrzysk obecny jest prezydent Polski Karol Nawrocki.
Burza w sieci
Cała sytuacja wywołała falę oburzenia w sieci.
Ceremonia Otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie trwa. Czy naprawdę dwóch komentatorów TVP w likwidacji siedząc na stadionie San Siro nie wie, że jest na nim także Prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki ??? O ministrze sportu jakoś pamiętali…
— napisał mec. Maciej Krzyżanowski.
Nie zauważono obecności PREZYDENTA RP
— podkreślił Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów.
Demonstracyjnie pan komentator powiedział, że na otwarciu jest minister sportu. „Zapomniał powiedzieć, że jest prezydent RP”. Jakie to jest żałosne
— stwierdziła Marzena Paczuska, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Nawet w takim miejscu i czasie musi być propaganda. Żałosne!
— oceniła Emilia Kamińska, użytkowniczka X.
Propagandyści tzw. publicznej tv przeszli siebie, nie wymieniając obecności prezydenta Polski na inauguracji ZIO… z prawej przekaz amerykańskiej tv, też lewackiej proweniencji, ale jakże inny…
— ocenił sytuację Tomek Niewęgłowski, użytkownik X.
