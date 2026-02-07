KOMENTARZE

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Komentator neo-TVP - a konkretnie Piotr Sobczyński - w relacji z tego wydarzenia tego faktu „nie zauważył”, wspomniał za to o udziale ministra sportu Jakuba Rutnickiego. Ta sytuacja wywołała burzę w sieci.

Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy nt. promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich

— powiedział Piotr Sobczyński komentator neo-TVP podczas prezentacji polskich olimpijczyków na defiladzie uczestników. Towarzyszący mu podczas komentowania ceremonii otwarcia igrzysk Marek Rudziński nie uratował sytuacji i szybko po - prawdopodobnie odczytanej z kartki informacji o udziale Rutnickiego - zmienił temat, komentując już to, jak wyglądają polscy olimpijczycy na defiladzie.

Trudno uwierzyć, by komentatorzy neo-TVP mogli nie wiedzieć, że na ceremonii otwarcia igrzysk obecny jest prezydent Polski Karol Nawrocki.

Burza w sieci

Cała sytuacja wywołała falę oburzenia w sieci.

Ceremonia Otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie trwa. Czy naprawdę dwóch komentatorów TVP w likwidacji siedząc na stadionie San Siro nie wie, że jest na nim także Prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki ??? O ministrze sportu jakoś pamiętali…

— napisał mec. Maciej Krzyżanowski.

Nie zauważono obecności PREZYDENTA RP

— podkreślił Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów.

Demonstracyjnie pan komentator powiedział, że na otwarciu jest minister sportu. „Zapomniał powiedzieć, że jest prezydent RP”. Jakie to jest żałosne

— stwierdziła Marzena Paczuska, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Nawet w takim miejscu i czasie musi być propaganda. Żałosne!

— oceniła Emilia Kamińska, użytkowniczka X.

Propagandyści tzw. publicznej tv przeszli siebie, nie wymieniając obecności prezydenta Polski na inauguracji ZIO… z prawej przekaz amerykańskiej tv, też lewackiej proweniencji, ale jakże inny…

— ocenił sytuację Tomek Niewęgłowski, użytkownik X.

