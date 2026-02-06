WIDEO i komentarze

Na zdj. kadr z programu "Niebezpiecznie związki" - Dorota Wysocka-Schnepf chciała dodzwonić się do żony Zbigniewa Ziobry / autor: YouTube/TVP Info, X
Na zdj. kadr z programu "Niebezpiecznie związki" - Dorota Wysocka-Schnepf chciała dodzwonić się do żony Zbigniewa Ziobry / autor: YouTube/TVP Info, X

Znów głośno o Dorocie Wysockiej-Schnepf! Podczas swojego programu w neo-TVP Info ta próbowała skontaktować się ze Zbigniewem Ziobrą po decyzji sądu w jego sprawie, a gdy to się nie udało, postanowiła zadzwonić… do żony byłego ministra. A działo się to późnym wieczorem. „Ja wszystko rozumiem, ale gdzieś są granice” - skomentował poseł PiS Mariusz Gosek.

Decyzja sądu ws. aresztu dla Ziobry

Wczoraj późnym wieczorem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił decyzję w sprawie wniosku neo-Prokuratury Krajowej o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Jego pełnomocnik mec. Adam Gomoła zapowiedział zaskarżenie tej decyzji. „Sąd zaznaczył, że w przypadku zatrzymania pana Zbigniewa Ziobro byłby on przekazany do zakładu leczniczego. Takie było zastrzeżenie sądu” - poinformował z kolei mec. Bartosz Lewandowski, także obrońca Zbigniewa Ziobry.

Myślę, że nikt się nie spodziewał innego rozstrzygnięcia niż te, które zapadł. Jestem osobą niewinną, zawsze działałem zgodnie z prawem

— zaznaczył na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, komentując decyzję warszawskiego sądu. Jak podkreślał poseł - objęty azylem na Węgrzech, „jest realizowana zemsta poprzez absurdalne zarzuty niczym z ‘Procesu’ Kafki”.

Wysocka-Schnepf wydzwaniała

Sprawa ta była gorącym punktem wieczornych programów publicystycznych i publikacji. W neo-TVP Info chyba nawet zbyt gorącym… Otóż ok. 21:40 Dorota Wysocka-Schnepf, goszcząc w swoim programie „Niebezpiecznie związki” sędziego Igora Tuleyę i Ryszarda Kalisza, bardzo chciała dodzwonić się do Zbigniewa Ziobry. To się nie udało, więc wpadła na inny pomysł - telefon do… żony byłego ministra.

Podejmiemy teraz, proszę państwa, raz jeszcze próbę, tak jak zapowiadaliśmy, kontaktu ze Zbigniewem Ziobrą. Nie możemy przez biuro prasowe, bo i godzina jest taka… Trochę nie z naszej winy zrobiło się późno już. Długo to wszystko dzisiaj trwało. Ale też biuro prasowe PiS-u nie odpowiada, więc - zwykle nie odpowiada - spróbujemy przez małżonkę Patrycję Kotecką-Ziobro. Próbujemy teraz dzwonić do niej. Reżyserka nasza próbuje się dodzwonić, bo chcielibyśmy jednak poprosić o komentarz do tego, co się wydarzyło właśnie

— relacjonowała „próby kontaktu” Wysocka-Schnepf na żywo w programie.

I na razie nie odbiera telefonu. Być może w ogóle nie odbierze. Ale próbujemy, będziemy te próby jeszcze podejmować. I też jeżeli nas państwo oglądają, państwo Ziobro, to zachęcamy o kontakt. Znają państwo nasze numery. Myślę, że to też byłoby wartościowe dla państwa, żeby telewidzom powiedzieć, co państwo o tym myślą i odnieść się do tego

— mówiła dalej.

Nękanie rodzin polityków”

Na tym „zdarzeniu” suchej nitki nie zostawili politycy PiS, w przeszłości należący do Suwerennej Polski.

Od dzisiaj jak się nie dodzwonicie do Tuska, dzwońcie do jego żony. Jak Giertych nie odbierze, może córka pomoże? Nowy pomysł czystej wody w likwidacji: nękanie rodzin polityków

— skomentował w serwisie X poseł Michał Woś.

Arcykapłanka nadal w formie. Ja wszystko rozumiem, ale gdzieś są granice. Sprawą powinna - w mojej ocenie - zająć się KRRiT

— dodał Mariusz Gosek.

Przypomnijmy, że Dorota Wysocka-Schnepf kilka miesięcy temu na antenie neo-TVP Info oskarżyła Zbigniewa Ziobrę o… śmierć jej matki. Wówczas Mariusz Gosek, który był w studiu świadkiem tych słów, skierował wniosek do KRRiT.

olnk/TVP Info (w likwidacji)/X

