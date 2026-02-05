Telewizja Polska w likwidacji ściąga na siebie kolejne problemy. Nie płaci należności z tytułu tantiem. Zaległości neo-TVP wobec twórców muzyki, tekstów i filmów liczy się już w dziesiątkach milionów złotych. Stowarzyszenie ZAiKS, reprezentujące tysiące twórców, traci cierpliwość. Zapowiada przekazanie sprawy do sądu. O sprawie informują Wirtualne Media.
Przejęte siłą i postawione w stan likwidacji media publiczne mierzą się z poważnymi problemami z płynnością finansową. Już w listopadzie 2024 roku informowaliśmy o powstałym zadłużeniu wobec Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Okazuje się, że neo-TVP do tej pory nie uregulowało sprawy. Przeciwnie. Dług niewyobrażalnie rośnie.
Nie pomagają ponaglenia. Będzie pozew!
ZAiKS sygnalizował problem Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) i innym resortom, ale nie zmieniło to sytuacji.
Jesteśmy zmuszeni wejść na drogę sądową, gdyż zaległości w płatnościach od TVP rosną: kolejne faktury nie są opłacane w terminie i powiększają kwotę zadłużenia. Od nadawcy otrzymujemy jedynie ogólne deklaracje, że dokłada starań, by uregulować należności
– przekazała Wirtualnym Mediom Anna Klimczak, rzecznik ZAiKS. Dodaje przy tym, że publiczne rozgłośnie nie mają takich kłopotów z płatnościami.
Ile wynoszą zaległości neo-TVP?
Klimczak podkreśla, że kolejne kroki prawne mają zminimalizować straty dla artystów z powodu opóźnień w rozliczeniach. Zapowiada też złożenie pozwu:
Nie możemy dłużej zwlekać
Z informacji przekazanych przez portal wynika, że w grudniu neo-TVP uregulowała około połowę długu wobec ZAiKS. Mimo to, zaległości rosną i stanowią kwotę rzędu dziesiątek milionów złotych.
Stowarzyszenie otrzymuje wciąż niekonkretne deklaracje, a władze Telewizji Polskiej w likwidacji tłumaczy problemy finansowe m.in. decyzjami KRRiT.
Czym są tantiemy?
Tantiemy to wynagrodzenie dla autorów za wykorzystanie ich utworów w programach telewizyjnych, filmach czy reklamach. Dla wielu artystów są one głównym źródłem dochodu. Reguluje je ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Tantiemy pobierają organizacje zbiorowego zarządzania jak ZAiKS, które dzielą je między autorów, kompozytorów czy wykonawców. Wysokość zależy od stawek ustalonych przez Komisję Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury lub umów; mogą być ryczałtowe lub procentowe od przychodów. Opóźnienia w ich wypłacie przez największego nadawcę w Polsce uderzają bezpośrednio w stabilność finansową polskiej kultury.
Pieniądze z budżetu płyną
Telewizja Polska (w nieustającej) likwidacji, prowadzi jednak swoją działalność z dużym rozmachem. Wciąż realizowane są produkcje, także rozrywkowe. Nie przestaje także otrzymywać pieniędzy z budżetu państwa. W grudniu neo-TVP dostała ostatnią w 2025 roku transzę dotacji z budżetu państwa. W ciągu całego roku do nadawcy trafiło w ten sposób 1,65 mld zł.
Wirtualne Media / mall
