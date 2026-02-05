Dziś w nocy ktoś oblał wejście do zabytkowego budynku, w którym znajduje się redakcja Radia Wnet, kancelaria adwokacka oraz inne firmy, niebieską farbą i wlał w dziurkę od klucza kwas masłowy, czyli intensywnie cuchnącą substancję do odstraszania dzików. W związku z incydentem zostanie wszczęte postępowanie.
Gdy dziennikarze Radia Wnet dotarli dziś rano do siedziby przy Krakowskim Przedmieściu 79, zauważyli, że wejście do klatki schodowej zostało pokryte niebieską substancją. Szybko wyszło na jaw, że wydziela ona wyjątkowo intensywny, drażniący zapach, który rozchodził się również wewnątrz budynku. Najprawdopodobniej użyto do tego kwasu masłowego, stosowanego m.in. do odstraszania dzikich zwierząt.
Uszkodzone zostały drzwi, elewacja oraz tablice informacyjne firm mieszczących się w kamienicy.
O akcie wandalizmu poinformowano policję.
Wyjątkowo bezczelna dewastacja!
Ze względu na to, że siedziba Radia Wnet znajduje się w rejestrze zabytków, organy ścigania najprawdopodobniej zakwalifikują ten czyn nie jako wykroczenie, lecz jako przestępstwo.
Zgodnie z art. 108 ustawy o ochronie zabytków „osoba, która niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.
Jak podaje Radio Wnet, nie zna ono motywów działania sprawcy, jednak z ich informacji wynika, że nie był to przypadkowy akt wandalizmu. Mają to potwierdzać nagrania z monitoringu.
Sprawę prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, a nadzór nad ewentualnym postępowaniem – jeśli zostanie ono wszczęte – sprawować będzie Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.
