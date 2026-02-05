Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że nie będzie angażował się w walkę między Netflixem a Paramount Skydance o przejęcie koncernu Warner Bros Discovery. Wcześniej sygnalizował osobiste zaangażowanie w ten proces.
Muszę przyznać, że chyba jestem postrzegany jako bardzo silny prezydent. Zwracały się do mnie obie strony. (…) Ale zdecydowałem, że nie powinienem się angażować. Zajmie się tym ministerstwo sprawiedliwości
— podkreślił Trump w telewizji NBC News.
Jest teoria, że jedna z firm jest zbyt duża i nie powinna mieć zgody, by to zrobić, a inna firma mówi coś innego
— kontynuował.
Walczą ze sobą jak opętani. I ktoś zwycięży
— dodał.
Wcześniej sam Trump i szef Federalnej Komisji Łączności (FCC) Brendan Carr zwracali uwagę na potencjalne problemy związane z zatwierdzeniem transakcji. Trump twierdził też, że podmiot, który przejmie Warner Bros. Discovery, powinien kupić całą firmę, łącznie z CNN. Oferta Netflixa nie obejmuje CNN ani innych tradycyjnych kanałów telewizyjnych, w tym TVN. Taką ofertę złożył natomiast koncern Paramount Skydance, który próbuje przejąć WBD z pominięciem zgody zarządu Warner Bros.
Według doniesień m.in. „New York Post”, Biały Dom Trumpa od początku miał faworyzować przejęcie WBD przez Paramount m.in. ze względu na polityczne powiązania z właścicielami tego koncernu, rodziną Ellisonów.
W grudniu Trump sygnalizował osobiste zaangażowanie w proces przejęcia koncernu. - Znam te firmy bardzo dobrze. Wiem, co one robią. Będę musiał spojrzeć, jaki procent rynku mają: jaki procent ma Netflix, jaki ma Paramount - mówił wówczas Trump. Podkreślił, że ze względu na skalę udziału w rynku transakcja „może być problemem”.
kk/PAP
