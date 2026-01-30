Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo ws. aktorki Beaty Fido ws. rzekomego fikcyjnego zatrudnienia w TVP przed nielegalnym przejęciem.
Władze neo-TVP skierowały do prokuratury zawiadomienie o rzekomym przestępstwie, które miało polegać na fikcyjnym zatrudnieniu aktorki znanej m.in. z filmu „Smoleńsk” - Beaty Fido.
W rzeczywistości pracy powierzonej jej w ramach umowy o pracę nie wykonywała
— przekonywało neo-TVP.
Śledztwo umorzone
Wątpliwości tych nie podzieliła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która - jak ujawnił portal Gazeta.pl - zdecydowała się umorzyć śledztwo dotyczące zatrudnienia aktorki.
Portal ustalił, że prokuratura 9 stycznia zdecydowała się na umorzenie z powodu braku znamion czynu zabronionego, a postępowanie dotyczyło okresu od marca 2016 r. do listopada 2023 roku.
Wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne wobec złożenia zażalenia przez pełnomocnika TVP S.A. w likwidacji
— przekazał prok. Piotr A. Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z Gazeta.pl.
