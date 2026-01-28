Neo-Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie świątecznej reklamy piwa z udziałem Tomasza Karolaka, w której aktor wcielił się w rolę św. Mikołaja. Zdaniem śledczych spot nie naruszał przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a zgłoszone przez stowarzyszenie Natura i Zdrowie zarzuty nie wykazały znamion czynu zabronionego.
W telewizyjnym spocie reklamującym piwo św. Mikołaj, w którego rolę wcielił się aktor Tomasz Karolak, ustawiał obok choinki butelki z piwem. Otwierając jedną z nich, mówił:
„Pierwszy raz w życiu mam ochotę pobawić się prezentami, co je sam przyniosłem”.
Prok. Piotr Antoni Skiba przekazał PAP, że na początku stycznia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola wpłynęło zawiadomienie od Stowarzyszenia Naukowego Natura i Zdrowie, którego zdaniem reklama naruszała przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dotyczące reklamy napojów alkoholowych wbrew przepisom.
Poinformował, że prokuratura wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie reklamy piwa.
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wydano wobec braku znamion czynu zabronionego
— wyjaśnił.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
Pod koniec grudnia PAP informowała o planach złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusławę Bukowską.
W rozmowie z PAP Bukowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi piwo jest jedynym napojem alkoholowym, którego reklama jest w Polsce dozwolona - jednak pod pewnymi warunkami. Nie może być ona m.in. kierowana do małoletnich, wywoływać skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym.
Jej zdaniem warunki te nie zostały spełnione w świątecznej reklamie piwa.
PAP zapytała prokuraturę o decyzję w sprawie tego zawiadomienia. Do czasu nadania depeszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Wcześniej przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zleciła kontrolę reklamy oraz wezwała wszystkich nadawców do natychmiastowego zaprzestania jej emitowania.
Skargi do KRRiT
W oficjalnym komunikacie KRRiT poinformowała, że na świąteczną reklamę piwa wykorzystującą wizerunek św. Mikołaja otrzymała ponad 20 skarg. Widzowie zwracali uwagę m.in. na to, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem św. Mikołaja.
Spółka Van Pur SA, właściciel marki, której dotyczyła reklama, przekazała pod koniec grudnia ub. roku PAP stanowisko, w którym poinformowała, że „spot reklamowy pozytywnie przeszedł standardowy proces kolaudacji w stacjach TV przed dopuszczeniem do emisji, nie budząc zastrzeżeń natury etycznej lub prawnej”.
Firma podkreśliła, że „intencją marki Łomża nie było i nie jest promowanie się poprzez wywoływanie kontrowersji”. Zwróciła też uwagę, że „kampania z udziałem Tomasza Karolaka została przygotowana z myślą o pełnoletnich odbiorcach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”, a „telewizyjne spoty były emitowane wyłącznie w paśmie wieczornym, nieprzeznaczonym dla widzów małoletnich”.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 r. spożycie alkoholu w Polsce wyniosło 8,8 l czystego (100 proc.) alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w tym także na osoby poniżej 18. roku życia). 8,8 l to ilość alkoholu znajdująca się w 320 butelkach piwa, 106 butelkach białego wina lub 44 półlitrowych butelkach wódki.
O sprawie umorzenia postępowania informował dziś serwis Wirtualnemedia.pl.
