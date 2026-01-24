Już dziś o godz. 20:05 na antenie Telewizji wPolsce24 będzie miała miejsce emisja filmu dokumentalnego pt. „Modlitwa o Polskę. Z ziemi podlaskiej”.
W filmie opowiedziano o losach tysięcy rodzin unickich, które zostały zmuszone w drugiej połowie XIX wieku do zmagania się z masowymi prześladowaniami ze strony carskiej administracji. Reżyserem i autorem scenariusza jest Michał Muzyczuk.
Głównie w filmie przedstawiono losy trzynastu mężczyzn, którzy to od początku 1847 roku próbowali bronić grekokatolickiej świątyni przed przemianowaniem jej na cerkiew prawosławną. Swoją heroiczną postawę przypłacili jednak życiem - zostali rozstrzelani przez rosyjskich żołnierzy.
