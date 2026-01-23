Parlament Europejski w rezolucji skrytykował próby przejęcia litewskiego nadawcy publicznego LTR przez obecne władze. „Rezolucję poparł m.in. Bartłomiej Sienkiewicz – ten sam, który był twarzą brutalnego przejęcia polskich mediów. Hipokryzja w najwyższym wydaniu” - ocenił Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Wczoraj Parlament Europejski przegłosował rezolucję potępiającą Litwę… tylko za to, że chce zgodnie z prawem wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu mediów
— zauważył Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Rezolucję poparł m.in. Bartłomiej Sienkiewicz – ten sam, który był twarzą brutalnego przejęcia polskich mediów. Hipokryzja w najwyższym wydaniu
— wskazał.
Przypomniał w ten sposób, że kiedy Bartłomiej Sienkiewicz sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego doszło do nielegalnego, siłowego przejęcia mediów publicznych.
O co chodzi?
Parlament Europejski przyjął rezolucję „w sprawie próby przejęcia litewskiego nadawcy publicznego i zagrożenia dla demokracji na Litwie”.
W dokumencie tym wyrażono solidarność z litewskimi dziennikarzami i potępiono próbę naruszenia niezależności LRT. Skrytykowano także zamrożenie budżetu mediów oraz propozycję uproszczenia procedury odwoływania dyrektora generalnego.
Adrian Siwek/LRT/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/751443-pe-potepil-proby-zmian-w-litewskich-mediach-wasik-hipokryzja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.