Parlament Europejski w rezolucji skrytykował próby przejęcia litewskiego nadawcy publicznego LTR / autor: EPA/YOAN VALAT Dostawca: PAP/EPA.

Parlament Europejski w rezolucji skrytykował próby przejęcia litewskiego nadawcy publicznego LTR przez obecne władze. „Rezolucję poparł m.in. Bartłomiej Sienkiewicz – ten sam, który był twarzą brutalnego przejęcia polskich mediów. Hipokryzja w najwyższym wydaniu” - ocenił Maciej Wąsik, europoseł PiS.

Wczoraj Parlament Europejski przegłosował rezolucję potępiającą Litwę… tylko za to, że chce zgodnie z prawem wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu mediów

— zauważył Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Rezolucję poparł m.in. Bartłomiej Sienkiewicz – ten sam, który był twarzą brutalnego przejęcia polskich mediów. Hipokryzja w najwyższym wydaniu

— wskazał.

Przypomniał w ten sposób, że kiedy Bartłomiej Sienkiewicz sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego doszło do nielegalnego, siłowego przejęcia mediów publicznych.

O co chodzi?

Parlament Europejski przyjął rezolucję „w sprawie próby przejęcia litewskiego nadawcy publicznego i zagrożenia dla demokracji na Litwie”.

W dokumencie tym wyrażono solidarność z litewskimi dziennikarzami i potępiono próbę naruszenia niezależności LRT. Skrytykowano także zamrożenie budżetu mediów oraz propozycję uproszczenia procedury odwoływania dyrektora generalnego.

