Prezydent Karol Nawrocki na zakończenie swojego udziału w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos spotkał się z polskimi dziennikarzami, aby podsumować swój udział w tym wydarzeniu. / autor: Fratria/X
Prezydent Karol Nawrocki na zakończenie swojego udziału w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos spotkał się z polskimi dziennikarzami, aby podsumować swój udział w tym wydarzeniu. Na konferencji możliwość zadania pytania mieli dziennikarze, z czego skorzystał Marcin Kowalski z TVP w likwidacji. Po tym, jak prezydent odpowiedział na jego pytanie dot. relacji na linii Unia Europejska - Stany Zjednoczone, Nawrocki spontanicznie zwrócił się do widzów TVP w likwidacji.

Kowalski zapytał prezydenta o to, czy uważa, że po Davos dojdzie do nowego otwarcia w relacjach na linii Unia Europejska - Stany Zjednoczone. Prezydent stwierdził, że trudno mu odpowiadać w imieniu wszystkich europejskich liderów, ale podkreślił, że uważa iż „perspektywa całej działalności UE powinna iść w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej”.

My tutaj nie pomyliliśmy się co do kwestii zagrożenia ze strony Rosji, nie robiliśmy dealów z Rosją na tym poziomie, jak kraje Europy Zachodniej. Nie będę rzecznikiem UE w tym zakresie

— zaznaczył.

Nieoczekiwanie na koniec prezydent zwrócił się do dziennikarza TVP w likwidacji mówiąc, że pewnie i tak widzowie Telewizji Polskiej nie zobaczą tego, co miał do powiedzenia, ale dowiedzą się o tym, że „miał niezawiązaną sznurówkę lub coś takiego”.

Od razu wyrażę swój smutek panie redaktorze, bo pewnie i tak tego nie puścicie w Telewizji Polskiej. Cieszę się, że pan redaktor jest, sympatycznie się pan redaktor do mnie uśmiecha, ale pewnie w telewizji publicznej powiecie, że miałem niezawiązaną sznurówkę lub coś takiego, ale życzę powodzenia. Pozdrawiam telewidzów TVP w likwidacji, jeśli mnie usłyszycie

— powiedział.

