Prezydent Karol Nawrocki na zakończenie swojego udziału w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos spotkał się z polskimi dziennikarzami, aby podsumować swój udział w tym wydarzeniu. Na konferencji możliwość zadania pytania mieli dziennikarze, z czego skorzystał Marcin Kowalski z TVP w likwidacji. Po tym, jak prezydent odpowiedział na jego pytanie dot. relacji na linii Unia Europejska - Stany Zjednoczone, Nawrocki spontanicznie zwrócił się do widzów TVP w likwidacji.
Kowalski zapytał prezydenta o to, czy uważa, że po Davos dojdzie do nowego otwarcia w relacjach na linii Unia Europejska - Stany Zjednoczone. Prezydent stwierdził, że trudno mu odpowiadać w imieniu wszystkich europejskich liderów, ale podkreślił, że uważa iż „perspektywa całej działalności UE powinna iść w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej”.
My tutaj nie pomyliliśmy się co do kwestii zagrożenia ze strony Rosji, nie robiliśmy dealów z Rosją na tym poziomie, jak kraje Europy Zachodniej. Nie będę rzecznikiem UE w tym zakresie
— zaznaczył.
Nieoczekiwanie na koniec prezydent zwrócił się do dziennikarza TVP w likwidacji mówiąc, że pewnie i tak widzowie Telewizji Polskiej nie zobaczą tego, co miał do powiedzenia, ale dowiedzą się o tym, że „miał niezawiązaną sznurówkę lub coś takiego”.
Od razu wyrażę swój smutek panie redaktorze, bo pewnie i tak tego nie puścicie w Telewizji Polskiej. Cieszę się, że pan redaktor jest, sympatycznie się pan redaktor do mnie uśmiecha, ale pewnie w telewizji publicznej powiecie, że miałem niezawiązaną sznurówkę lub coś takiego, ale życzę powodzenia. Pozdrawiam telewidzów TVP w likwidacji, jeśli mnie usłyszycie
— powiedział.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Aż trudno w to uwierzyć! Prezydent: Część liderów politycznych i biznesu nadal myśli, że największym problem są zmiany klimatyczne
- Kończy się udział prezydenta w Forum w Davos. Nawrocki o spotkaniu z Trumpem: Potwierdził wszystkie sojusznicze zobowiązania
X/wPolityce/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/751320-prezydent-nagle-zwrocil-sie-do-widzow-tvp-pozdrawiam
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.