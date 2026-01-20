Trwa dyskusja na temat wizyty Krzysztofa Stanowskiego w klubie go-go. Swoją opinię na ten temat zabrała również Marianna Schreiber, która dała wyraz swojej irytacji podwójnymi standardami stosowanymi wobec mężczyzn i kobiet. Na jej wpis odpowiedział sam Stanowski, który opublikował nowe zdjęcia z nocnej wizyty w klubie.
Portal BlaskOnline opublikował zdjęcia założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego z jednego z warszawskich klubów go-go.
Według portalu BlaskOnline, Stanowski w klubie go-go był z kolegą, a „większość czasu, który spędził w klubie (około 2 godziny), przesiedział na kanapie w sali głównej, od czasu do czasu zaczepiany przez pracujące w klubie kobiety”.
Sam Krzysztof Stanowski w komentarzu na platformie X de facto potwierdził tę wersję wydarzeń, zaznaczając, że nie skorzystał w klubie z żadnych usług oferowanych przez panie.
„Facet może wszystko…”
Do całej sytuacji odniosła się na platformie X Marianna Schreiber.
Stanowski w klubie go go z laskami na kolanach - to nic, facet przecież musi, dajcie mu żyć. Jak chce zaruch…ć to czemu nie. Kobieta, która zmieniła partnera - kur…a, dzi…ka, szm…ta, ogólnie szon. Fuck the logic.
PS oczywiście niech Stano sobie robi co chce, ale to jest zawsze to. Facet może wszystko
— napisała.
Na jej wpis zareagował sam Stanowski, który dodatkowo zamieścił stopklatki z klubowego monitoringu.
Przestań się kompromitować i próbować ratować swoją reputację na moich plecach. Żadna laska nie siedziała mi na kolanach, widać moment zrobienia zdjęcia na stopklatce. Gdy zbieraliśmy się do wyjścia chciała mnie namówić na drinka, 39 sekund później podałem jej rękę i kolejne 3 sekundy później już jej nie było
— wyjaśnił.
