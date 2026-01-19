Wirtualna Polska przedstawiła dziś nowy sondaż partyjny, wykonany przez pracownię United Surveys by IBRiS. Przy tej okazji doszło jednak do bardzo poważnej wpadki - zamieniono dane dwóch partii z największym poparciem, KO i PiS-u! Część redakcji, wprowadzona w błąd, podała nieprawdziwe wyniki badania. Jak do tego doszło? Kulisy sprawy są zdumiewające.
Na pierwszym miejscu PiS z poparciem 31,8 proc. wyborców, a na drugim KO, na którą zagłosować chciałoby 26,2 proc. badanych - takie wyniki sondażu United Surveys by IBRiS podała Wirtualna Polska, co - patrząc na wyniki innych sondaży - było dużą sensacją. Ostatecznie okazało się jednak, że… sondażownia błędnie zamieniła wyniki PiS-u z KO i faktycznie wyniki badania są odwrotne. Część mediów podała jednak zaskakujące wyniki sondażu ze sporą przewagą PiS-u nad KO, a na jednym z popularnych portali taka wersja tego sondażu przedstawiona jest już od dwóch godzin.
Zaskakujące kulisy opublikowania błędnego sondażu
Jak mogło dojść do tak poważnej pomyłki? Okazuje się, że odpowiada za to sondażownia United Surveys by IBRiS, a nie portal Wirtualna Polska. Kulisy sprawy, ujawnione przez WP, są zaskakujące. Okazuje się, że redakcja, widząc sensacyjne wyniki sondażu, dopytała firmę badawczą, czy na pewno są one prawidłowe. Otrzymała zapewnienie, że tak!
Informujemy, że w pierwotnej wersji artykułu doszło do błędu w prezentacji wyników poparcia dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Pomyłka wynikła z błędu technicznego w raporcie dostarczonym przez pracownię United Surveys by IBRiS – wyniki obu partii zostały w nim zamienione miejscami
— poinformowała Wirtualna Polska, która na swoim portalu dość szybko zmieniła wynik sondażu na prawidłowy.
Pragniemy stanowczo podkreślić, że ze względu na dużą dynamikę zmian widoczną w przesłanych danych, redakcja przed publikacją materiału podjęła dodatkowe kroki weryfikacyjne u źródła. W odpowiedzi na nasze pytania otrzymaliśmy wówczas zapewnienie ze strony pracowni, że przesłane wyniki są prawidłowe. Błąd w pliku źródłowym został wykryty przez analityków sondażowni dopiero po naszej publikacji
— zaznaczyła WP.
Tłumaczenia sondażowni
A jak z całej sytuacji tłumaczy się sondażownia United Surveys by IBRiS?
W toku przygotowania wyników sondażu do publikacji doszło do banalnej pomyłki w tabeli. Przy sortowaniu danych tabeli według wielkości poparcia nie zostały posortowane etykiety, co doprowadziło do błędnego przypisania wyniku KO PiS i odwrotnie. Poparcie dla pozostałych partii ułożyło się w sposób zgodny z rzeczywistymi wynikami sondażu
— tłumaczył sprawę Marcin Duma, prezes IBRiS.
