Spółka Agora zawarła porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Wyborczej, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting - czytamy w komunikacie giełdowym. Łącznie zwolnienia w Grupie Kapitałowej Agory mają objąć do 166 osób. Proces zwolnień ma potrwać do końca lutego br.
Zgodnie z przekazanymi informacjami, zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone od 20 stycznia 2026 roku do 28 lutego 2026 roku i obejmą 60 pracowników „Wyborczej”, 63 zatrudnionych w Gazeta.pl oraz 13 w Eurozet Consulting. Zwolnienia dotyczą grup zawodowych: wsparcie operacyjne, sprzedaż, wsparcie biznesowe i redakcja.
Agora zaznaczyła, że na mocy porozumień zwalniani pracownicy otrzymają świadczenia wynikające z przepisów prawa. Ponadto, w przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy, do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe odszkodowanie, którego wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w danej spółce. Spółka dodała, że niektórym pracownikom może zostać zaproponowana zmiana warunków pracy i płacy.
6,56 proc. pracowników Grupy Agora
W komunikacie zaznaczono, że oprócz wsparcia finansowego, pracownikom odchodzącym na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting zaoferują dofinansowanie do opieki medycznej do 31 grudnia 2026 r., opiekę psychologiczną, a także „inne działania mające na celu łagodniejszą adaptację zwalnianych pracowników do nowych warunków”.
Ponadto osoby, które mają ponad 20 lat stażu pracy w Agorze, dostaną dodatkowo 3 tys. zł na szkolenie (takie zgłoszenia trzeba zgłosić firmie do końca marca br., a najpóźniej do końca czerwca przedstawić co najmniej fakturę pro forma). Wszyscy zwalniani zachowują prawo do korzystania z dofinansowania opieki zdrowotnej świadczonej przez Allianz do końca roku 2026, pod warunkiem, że zgłoszą taką chęć do 10 marca
— informuje portal wirtualnemedia.pl.
Restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie Kapitałowej obejmie również samą Agorę, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego oraz Grupę Radiową Agory oraz Eurozet, w których restrukturyzacja obejmie łącznie do 10 osób. Agora S.A., GRA oraz Eurozet planują dokonać tych zwolnień na warunkach analogicznych do uzgodnionych pomiędzy Wyborczą, Gazetą.pl i Eurozet Consulting, a związkiem zawodowym działającym w tych spółkach.
Łącznie Grupa Kapitałowa Agora S.A. w ramach restrukturyzacji zatrudnienia zwolni do 166 pracowników, co stanowi 6,56 proc. pracowników Grupy. O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych spółka poinformowała w grudniu ub. roku.
Udziałowcy i rynek
Agora poinformowała też, że szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia w czwartym kwartale 2025 r. wyniesie około 11,7 mln zł. Ostateczne kwoty kosztów z tytułu przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Agora zostaną podane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 31 grudnia 2025 r.
Grupa Agora to spółka giełdowa, jedna z największych grup mediowych w kraju, do której należy 9 stacji radiowych, w tym Radio Zet, Radio Tok FM, Antyradio i Radio Złote Przeboje. W skład grupy wchodzi również dziennik „Gazeta Wyborcza” i serwis Wyborcza.pl oraz portal Gazeta.pl. Grupa Agora ma w swoim portfolio również sieć kin Helios, firmę Next Film zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów, firmę reklamową AMS oraz Wydawnictwo Agora specjalizujące się w wydawaniu książek.
W spółce Agora Holding doszło także do zmiany większości wspólników. Udziały stracili współtwórcy „Gazety Wyborczej” Seweryn Blumsztajn, Helena Łuczywo i Wanda Rapaczyńska, a także Barbara Piegdoń-Adamczyk. Z kolei wśród nowych udziałowców znaleźli się Dominika Wielowieyska, dziennikarka „GW”, a także dwaj członkowie zarządu Agory.
Robert Knap/PAP/wirtualnemedia.pl
