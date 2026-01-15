Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej” laureatem antynagrody Hiena Roku 2025. „Nagroda” jest przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP). Ogłoszenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia, która mieści się w Warszawie przy ul. Foksal.
Czuchnowski otrzymał „jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich”.
Chodzi o tekst, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 15 grudnia 2025 r. Wojciech Czuchnowski, powołując się na anonimowego informatora, który miał znać szczegóły ankiety bezpieczeństwa jaką wypełnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz, ujawnił właściwości leków jakie przyjmuje profesor. Ten fakt, szef BBN, miał ponoć zataić przed służbami specjalnymi, przez co stracił dostęp do informacji niejawnych
— czytamy w uzasadnieniu przyznania antynagrody.
W dalszej części argumentowano, że tego typu informacje „są chronione przez normy prawne i oczywiście etyczne”, a także „bezwzględną tajemnicę lekarską”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prof. Cenckiewicz zapowiedział pozwanie Czuchnowskiego i kierownictwa SKW! „Nowa faza łamania praw człowieka w Polsce”
W poprzedniej edycji konkursu „nagrodę” przyznano Dorocie Wysockiej-Schnepf z TVP w likwidacji.
CZYTAJ TAKŻE: Wyciek ze służb? „GW” ujawniła dane medyczne prof. Cenckiewicza. Neo-Prokuratura Okręgowa wszczęła czynności sprawdzające
