Artystka Matylda Damięcka publikuje w sieci rysunki, którymi za każdym razem zachwycają się lewicowo-liberalne media. Uderza w prawicę, tak polską, jak i światową i chętnie rzuca określeniami typu „faszyści”. Za rządów PiS chętnie wypowiadała się na temat praw kobiet (sprowadzając temat głównie do aborcji). Tym razem na warsztat wzięła stary, memiczny stereotyp „Polaka cebulaka”.”Nie interesują mnie urojenia Matyldy Damięckiej, ale chciałem powalczyć o godność cebuli” - napisał na portalu X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. „Powinniśmy być dumni z cebuli” - podkreślił.
Kilkanaście lat temu internet w Polsce podbijał twórca o ksywce „Testoviron”. Youtuber, którego działalność wielu traktuje dziś jako trolling, chwalił się bogactwem oraz wulgarnie i z pogardą wyrażał się o Polakach. Stworzył wyrażenie „Polaki biedaki cebulaki” i chętnie podchwycają go ci z naszych rodaków, którzy z różnych powodów czują się „lepsi” od innych. Jako „cebulactwo” często określa się przesadną oszczędność, a raczej już sknerstwo.
Pewne poczucie wyższości wobec rodaków (zwłaszcza, gdy w wyborach głosują na innych kandydatów czy partie niż te, które u władzy chcieliby widzieć znani aktorzy, piosenkarze czy po prostu celebryci. Choć Krystyna Janda czy Joanna Szczepkowska potrafią włożyć w swoje wypowiedzi maximum pogardy, to raczej nie sięgają po motywy z arsenału „Testovirona”, czyli „trolla” z czasów, gdy internet dopiero stawał się powszechny i dostępny w całej Polsce.
Damięcka i jej „Polaki cebulaki”
W pewnym sensie po stereotyp Polaka-cebulaka sięgnęła Matylda Damięcka. Tym razem zachwyciła portale typu Onet oraz internautów, u których już pierwszy rzut oka na profil na Facebooku, X czy Instagramie pozwala stwierdzić, jakie mają poglądy polityczne (np. nakładki na zdjęcia profilowe czy flagi w „bio” na portalu X) rysunkiem przedstawiającym cebulę. „MY POLAKI CEBULAKI” - brzmi tytuł rysunku. Cebula podzielona jest na warstwy, a każda warstwa została opisana. Choć niektórym spostrzeżeniom trudno odmówić trafności, to w innych czuć nutkę pogardy czy poczucia wyższości.
Warstwy to:
pierze, wełna, polar
goretex, merynos
kalesony, barchany
skóra, smalec
bigos, sałatka warzywna
trauma pokoleniowa
kompleks polaczka
głębokie poczucie niesprawiedliwości
wstyd
smutek
złość
duma
Stanowski: Cebula to warzywo warzyw
Dziwne, że zabrakło „martyrologii”, „kościółkowości”, „dulszczyzny”, ale może tym razem o tym artystce się zapomniało. Dodajmy, że niektóre z wymienionych i trafnych spostrzeżeń nie są naszą „winą”, lecz wypadkową naszej historii, a przykłady takie jak „kompleks polaczka” nie muszą wcale dotyczyć tych, których Damięcka mogła mieć na myśli, lecz często tych, którym jej twórczość się podoba.
A zupełnie nowe światło na sprawę rzucił Krzysztof Stanowski.
Nie interesują mnie urojenia Matyldy Damięckiej, ale chciałem powalczyć o godność cebuli. Jest to warzywo warzyw. Nie ma drugiego, które jest świetne:
a) na surowo
b) podsmażane
c) gotowane
d) jako podstawa zupy
Można łączyć z mięsem, z nabiałem, z innymi warzywami (pomidorami!), z owocami (arbuz!). Powinniśmy być dumni z cebuli
— podsumował.
Tak samo jak powinniśmy i mamy prawo być dumni z Polski. Powinniśmy i mamy prawo wymagać jak najwięcej od przedstawicieli władz naszego państwa.
