Tele-Ekspres świętuje 1. urodziny! W specjalnym wydaniu przyznano statuetki "Tele-Skrzydła". "Pniemy się mocno i włączamy 5. bieg"

Tele-Ekspres telewizji wPolsce24 ma już rok! Z tej okazji Widzowie mogli dzisiaj obejrzeć specjalne wydanie Tele-Ekspresu podczas którego przyznano „Tele-Skrzydła”. Nagrody trafiły do twórców programu. „Mamy już nowy newsroom. Budujemy nowe studio, powiększamy dotychczasowe. Włączamy 5. bieg. Naszym celem jest przekroczenie na stałe 2 proc. oglądalności i tym samym zajęcie miejsca na podium wśród stacji informacyjnych. Już w tej chwili mocno się pniemy do góry. Takie są plany!” - powiedział dyrektor programowy stacji Mariusz Pilis.

Na początku specjalnego wydania Tele-Ekspresu przypomniano pierwsze wydanie programu, które wyemitowano równo rok temu. Przygotowali go Mirosław Rogalski i Konrad Hryszkiewicz. Jako pierwszy statuetkę Tele-Skrzydła odebrał w imieniu realizatorów programu Artur Andrusiak, szef realizatorów telewizji wPolsce24.

autor: wPolsce24
Wyróżnienia dla reporterów i dziennikarzy, który współtworzyli Tele-Ekspres odebrał Szymon Szereda.

Grzegorz Tymul odebrał z kolei statuetkę Tele-Skrzydeł w imieniu grafików.

Statuetkę odebrała również Maria Olech, która niedawno zadebiutowała przed kamerami telewizji wPolsce24 jako pogodynka.

Wyróżnienie otrzymał także Krzysztof Nowina-Konopka, reporter.

Statuetkę odebrał również wydawca programu - Bartłomiej Janicki.

W imieniu operatorów statuetkę odebrał Stanisław Furman.

Koleżankom i Kolegom tworzącym Tele-Ekspres oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie telewizji wPolsce24 gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

