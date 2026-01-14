Tele-Ekspres telewizji wPolsce24 ma już rok! Z tej okazji Widzowie mogli dzisiaj obejrzeć specjalne wydanie Tele-Ekspresu podczas którego przyznano „Tele-Skrzydła”. Nagrody trafiły do twórców programu. „Mamy już nowy newsroom. Budujemy nowe studio, powiększamy dotychczasowe. Włączamy 5. bieg. Naszym celem jest przekroczenie na stałe 2 proc. oglądalności i tym samym zajęcie miejsca na podium wśród stacji informacyjnych. Już w tej chwili mocno się pniemy do góry. Takie są plany!” - powiedział dyrektor programowy stacji Mariusz Pilis.
Na początku specjalnego wydania Tele-Ekspresu przypomniano pierwsze wydanie programu, które wyemitowano równo rok temu. Przygotowali go Mirosław Rogalski i Konrad Hryszkiewicz. Jako pierwszy statuetkę Tele-Skrzydła odebrał w imieniu realizatorów programu Artur Andrusiak, szef realizatorów telewizji wPolsce24.
Wyróżnienia dla reporterów i dziennikarzy, który współtworzyli Tele-Ekspres odebrał Szymon Szereda.
Grzegorz Tymul odebrał z kolei statuetkę Tele-Skrzydeł w imieniu grafików.
Statuetkę odebrała również Maria Olech, która niedawno zadebiutowała przed kamerami telewizji wPolsce24 jako pogodynka.
Wyróżnienie otrzymał także Krzysztof Nowina-Konopka, reporter.
Statuetkę odebrał również wydawca programu - Bartłomiej Janicki.
W imieniu operatorów statuetkę odebrał Stanisław Furman.
Koleżankom i Kolegom tworzącym Tele-Ekspres oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie telewizji wPolsce24 gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
