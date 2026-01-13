„Na portalu wyborcza.pl 13 stycznia 2026 roku ukazał się artykuł pt. ‘KRRiT przegrywa w WSA. Rozgłośnie regionalne mają dostać 10 milionów złotych’, który zawiera nieprawdziwe informacje i tym samym wprowadza czytelników w błąd” - czytamy w komunikacie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Podkreślono, że Wojewódzki Sąd Administracyjny zasądził jedynie zwrot kosztów postępowania, które są o tysiąc razy mniejsze, niż podane w artykule. Rada wezwała redakcję do „pilnego sprostowania informacji”.
Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji, jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do sporządzenia i złożenia Krajowej Radzie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy z realizacji misji publicznej.
Nieprawdziwe informacje wyborcza.pl nt. wyroku WSA.
Dzisiaj na portalu wyborcza.pl ukazał się artykuł pt. „KRRiT przegrywa w WSA. Rozgłośnie regionalne mają dostać 10 milionów złotych”, który zawiera nieprawdziwe informacje i wprowadza czytelników w błąd.
Zasądzone kwoty to zwrot kosztów postępowania i są one o tysiąc razy mniejsze, niż podaje autorka artykułu Agnieszka Kublik. A rzekome „10 mln 404 tys. zł” to całkowicie fikcyjne wyliczenie!
KRRiT wzywa redakcję do pilnego sprostowania informacji
— czytamy komunikacie KKRiT zamieszczonym w mediach społecznościowych.
To nie są setki tysięcy
W rozmowie z PAP redaktor naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Passia poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 20 listopada 2025 r. uchylił uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lutego ubiegłego roku, która dotyczyła dodatkowej sprawozdawczości z wydatkowania środków z abonamentu na realizację misji publicznej.
Nieprawdą jest, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzależniała przekazywanie spółkom pieniędzy z abonamentu jedynie od sprawozdawczości – a tak sugeruje gazeta.pl w pierwszym akapicie tekstu! Przypomnijmy, jak wyglądają fakty.
Wobec braku pewności, kto w istocie posiada tytuł prawny do dysponowania publicznymi pieniędzmi, na początku 2024 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o przesunięciu terminu realizacji harmonogramu wypłat środków z abonamentu. Nadawcy publiczni zostali poinformowani, w jaki sposób zgodnie z prawem, pomimo stanu likwidacji spółek, mogą otrzymać te środki. Jednocześnie KRRiT zdecydowała, że środki z opłat abonamentowych do czasu prawomocnego potwierdzenia przez sąd procesu likwidacji spółek, będą trafiać do depozytu sądowego. Trzeba podkreślić, że w momencie podejmowania tej decyzji likwidatorzy nie byli prawomocnie wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego
— czytamy w komunikacie KRRiT.
Rada zwraca także uwagę na przekłamanie dotyczące zasądzonych przez WSA sum.
W artykule podano, że Wojewódzki Sąd Administracyjny zasądził na rzecz rozgłośni regionalnych setki tysięcy złotych: „Gdańsk – 680 tys. zł”, „Warszawa – 680 tys. zł”, „Białystok – 697 tys. zł” …
Sąd nie zasądził żadnych setek tysięcy złotych. Zasądzone kwoty to zwrot kosztów postępowania i są one o tysiąc razy mniejsze, niż informuje artykuł. Wynoszą odpowiednio „Gdańsk – 680 zł”, „Warszawa – 680 zł”, „Białystok – 697 zł” …
— wyjaśnia KRRiT i podkreśla, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny, wobec czego nie wywołuje żadnych skutków prawnych do czasu jego oceny przez Naczelny Sąd Administracyjny.
WSA uchylił uchwałę, a nie ją unieważnił. Użycie słowa „unieważnienie” ponownie wprowadza czytelników w błąd co do tego, co naprawdę orzekł sąd
— przypomina Rada i domaga się sprostowania nieprawdziwych informacji przez portal wyborcza.pl.
Robert Knap/PAP/KRRiT
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/750608-krrit-prostuje-informacje-ws-wyroku-wsa
