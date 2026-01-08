No proszę! Wysocka-Schnepf promuje program o... nielegalnym przejęciu TVP. Jest jednak jeden haczyk. Biedroń: "Nie wierzę"

W grudniu 2023 roku koalicja 13 grudnia nielegalnie i siłowo przejęła media publiczne, wyłączając m.in. sygnał TVP i przy pomocy ochroniarzy wdzierając się do budynków mediów publicznych. Symbolem tego, że było to nielegalne, jest sama oficjalnie istniejąca nazwa obecnej telewizji publicznej - TVP S.A. w likwidacji. Nikt nawet nie próbuje udawać, że faktycznie przeprowadzana jest jakaś likwidacja. Tymczasem Dorota Wysocka-Schnepf, znana z kompletnego braku obiektywizmu pracownica TVP Info w likwidacji, zapowiedziała dziś program o… nielegalnym przejęciu mediów publicznych. Tyle, że Wysocka-Schnepf dopatrzyła się takich działań 10 lat temu, gdy zmian w zarządzie TVP dokonywał PiS.

Dziś rocznica nielegalnego przejęcia. Zamachu PiS na media publiczne. 10 lat temu Jacek Kurski został prezesem TVP, dokonał czystki dziennikarzy i zainstalował propagandę. Niebezpieczne związki, 20:15, TVP Info. Zapraszam!

— napisała na platformie X Dorota Wysocka-Schnepf. Absurdalny temat programu ma być zapewne tworzeniem symetrii między legalną zmianą władz TVP przez PiS 10 lat temu - co oczwyiście nie podobało się ówczesnej opozycji i zwalnianym pracownikom TVP - z faktycznie bezprawnym przejęciem mediów publicznych przez Koalicję 13 grudnia.

Wśród gości programu mają znaleźć się m.in. Janusz Daszczyński, w latach 2015–2016 prezes zarządu Telewizji Polskiej, a także dwójka dziennikarzy ówczesnego TVP, znanych z braku obiektywizmu i kojarzonych raczej jako sympatycy Koalicji Obywatelskiej - to Justyna Dobrosz-Oracz i Kamil Dziubka.

Na zapowiedź programu Dobrosz-Oracz zareagowali m.in. dziennikarze Telewizji wPolsce24.

Nie wierzę

— krótko skomentował zapowiedź programu Dobrosz-Oracz red. Wojciech Biedroń, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Pierwsze objawy syndromu wyparcia nielegalnej operacji dokonanej 20 grudnia 2023 r. PS. Ciekawe czy w programie wystąpi bagażnikowy przemytnik tuczników?

— napisał z kolei red. Szymon Szereda, reporter Telewizji wPolsce24.

