„Wygląda na to, że obsługa Mar-a-Lago mogła oglądać na żywo akcję amerykańskich komandosów w Wenezueli” - napisał na portalu X Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w likwidacji w USA. Na zdjęciu, gdzie widać m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa i sekretarza stanu Marco Rubio, z tyłu stoi czarnoskóry mężczyzna, którego Wałkuski zaznaczył kółkiem. Wpis wywołał zaskoczenie i oburzenie.
Wydawać by się mogło, że doświadczony korespondent polskich mediów publicznych w USA (korespondentem Polskiego Radia Marek Wałkuski jest od 2002 r. Pozostał nim tak za rządów PiS, jak i po bezprawnym przejęciu mediów publicznych przez obecne władze) doskonale zna historię tego kraju i sytuację czarnoskórej społeczności, dlatego raczej nie pokusi się o rasistowski komentarz czy wpis.
Wałkuski o „obsłudze Mar-a-Lago”
Wygląda na to, że obsługa Mar-a-Lago mogła oglądać na żywo akcję amerykańskich komandosów w Wenezueli
— napisał na portalu X Marek Wałkuski.
Korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie wywołał burzę - mniejszą co prawda niż wtedy, kiedy podczas pamiętnego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim zadał pytanie, które zbulwersowało amerykańskiego prezydenta, ale nadal burzę.
Zobaczył murzyna. Uznał, że służba
— napisał Krzysztof Stanowski.
To najbardziej chamski, rasistowski i kretyński wpis w historii polskich korespondentów w USA. Panu każdy elegancki murzyn kojarzy się z kelnerem? Proszę posłuchać niedawnej rady Trumpa i zmienić zawód. Amerykański pracownik mediów po takim tekście zostałby zanihilowany
— zauważył internauta John Bingham.
Jprd. Wałkuski zobaczył jakiegoś oficera i uznał go za lokaja, bo przecież „wszyscy Murzyni to służba”. Najczystszy rasizm. I nikt mu nic nie zrobi
— skomentował użytkownik „Zygfryd Czaban”.
Pan się dobrze czuje?
— pytał Marcel Formela.
Chyba pora zmienić zawód
— skomentował Mateusz Rogala z portalu Remiza.pl, parafrazując skierowane do Wałkuskiego słowa prezydenta USA Donalda Trumpa.
CZYTAJ TAKŻE: Dziennikarz Polskiego Radia zirytował Trumpa swoim pytaniem o Putina. „Jeśli uważasz, że to brak działań, powinieneś zmienić pracę”
Mężczyzna na zdjęciu to prawdopodobnie ochroniarz
Pojawiały się również głosy, że ubiór czarnoskórego mężczyzny wskazuje, że może on być np. agentem ochrony amerykańskiego przywódcy.
Chłop wygląda 10/10 jak ochrona ale jak murzyn to wiadomo że co najwyżej kelner
— wskazał internauta Michał Nowiński.
Panie Marku, nie wiem co się z Panem ostatnio dzieje… Przecież to jest 9 sekund szukania:
-
Ma formalny strój warstwowy (kamizelka + koszula + krawat), typowy dla ochrony, a nie dla kelnera.
-
Stoi z tyłu, obserwując otoczenie, zamiast obsługiwać stół - obsługa zwykle jest w ruchu.
-
Postawa czujna, ręce złożone z przodu, brak tacy, dokumentów czy sprzętu obsługowego.
-
Umiejscowienie za ważnymi osobami sugeruje rolę zabezpieczającą. Pozdro 600
— napisał Aleksander Olech z Defence24.
