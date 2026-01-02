Widzowie TVP Info w likwidacji muszą mieć niemały mętlik w głowie. Najpierw z ust dziennikarzy pracujących w stacji usłyszeli, że jest „drogo jak czort”, aby za chwilę od premiera Donalda Tuska usłyszeć, że „drożyzna się skończyła”. To jednak nie wszystko! Na antenie pojawiły się żarty z legendarnych już słów posła Koalicji Obywatela Przemysława Witka.
Bartosz Cebeńko i Ewa Gajewska w gospodarczym podsumowaniu roku mówili o tym, co może spotkać Polaków w 2026 roku. Cebeńko zaznaczył, że Polacy liczą na to, że „nie będzie podwyżki podatków”, co politycy obiecują, ale jak sam stwierdził, „cóż szkodzi obiecać”, co jest nawiązaniem do legendarnych słów posła KO.
Trochę zmian w gospodarce będzie od nowego roku. Chyba wszyscy liczą, że po pierwsze nie będzie podwyżki podatków. Politycy obiecują, że nie będzie, ale cóż szkodzi obiecać
— powiedział Cebeńko.
Chociaż to też pierwszy od bardzo dawna rok bez wyborów, więc może jednak coś się wydarzy. Chociaż, gdyby miały wzrosnąć, to na pewno już byśmy o tym wiedzieli
— wtrąciła Gajewska.
Najważniejsza chyba z takich pozytywnych informacji to ta prognoza inflacyjna, że ona nieco spadnie, ale proszę pamiętać, pewnie państwo to widzą w sklepach, że to wcale nie znaczy, że jest taniej
— podkreślił Cebeńko, a wtórowała mu Gajewska.
Nie, nie, nie. To, że inflacja spada to nie znaczy, że ceny spadają
— wtrąciła.
Bo nadal jest po prostu drogo jak czort. Jak już ktoś idzie do sklepu, to jak robi zakupy, a jak jeszcze ktoś ma dzieci, które jako nastolatki jedzą nieograniczone ilości jedzenia, to wtedy jest już drogo
— zauważył dziennikarz.
Widzowie, którzy oglądali w tym momencie TVP Info w likwidacji, a później wysłuchali orędzia premiera, musieli mieć niemały mętlik w głowie. Tusk bowiem niemal na początku swojego wystąpienia przekonywał, że „skończyła się drożyzna”. Komu uwierzą widzowie neo-TVP?
