KRRiT wzywa do zaprzestania emisji reklamy piwa z wizerunkiem św. Mikołaja! Dr Glapiak: To zakłócanie atmosfery Świąt

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wezwała TVP S. A. w likwidacji i „nadawców 68 programów koncesjonowanych oraz 50 programów zdelokalizowanych” do natychmiastowego zaprzestania emitowania „kontrowersyjnej reklamy piwa wykorzystującej wizerunek św. Mikołaja”.

We wspomnianej reklamie piwa wystąpił popularny aktor, kojarzony m.in. z wizerunkiem św. Mikołaja.

Widzowie są oburzeni połączeniem symbolu jednoznacznie kojarzonego z dziećmi i rodzinnym czasem Świąt Bożego Narodzenia z promocją alkoholu

— podkreśliła KRRiT, informując, że do Rady wpłynęło ponad 20 skarg w tej sprawie.

Reklama godzi w tradycyjne wartości”

W skargach zwracają uwagę, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem postaci św. Mikołaja, co może naruszać art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji

— poinformowała Rada.

Wobec tego KRRiT wzywa media do zaprzestania emitowania wspomnianej reklamy.

Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt

— stwierdziła dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT.

