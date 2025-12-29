Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wezwała TVP S. A. w likwidacji i „nadawców 68 programów koncesjonowanych oraz 50 programów zdelokalizowanych” do natychmiastowego zaprzestania emitowania „kontrowersyjnej reklamy piwa wykorzystującej wizerunek św. Mikołaja”.
We wspomnianej reklamie piwa wystąpił popularny aktor, kojarzony m.in. z wizerunkiem św. Mikołaja.
Widzowie są oburzeni połączeniem symbolu jednoznacznie kojarzonego z dziećmi i rodzinnym czasem Świąt Bożego Narodzenia z promocją alkoholu
— podkreśliła KRRiT, informując, że do Rady wpłynęło ponad 20 skarg w tej sprawie.
„Reklama godzi w tradycyjne wartości”
W skargach zwracają uwagę, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem postaci św. Mikołaja, co może naruszać art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji
— poinformowała Rada.
Wobec tego KRRiT wzywa media do zaprzestania emitowania wspomnianej reklamy.
Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt
— stwierdziła dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/749394-krrit-przeciw-emisji-reklamy-piwa-z-wizerunkiem-sw-mikolaja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.