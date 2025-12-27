Muzyk Maciej Maleńczuk, który swego czasu chwalił się uderzeniem w twarz działacza pro-life, za co został skazany, wystąpił w programie, który na swoim kanale na YouTubie prowadzi Dorota Wysocka-Schnepf, pracownica TVP Info w likwidacji. W czasie programu Maleńczuk i Wysocka-Schnepf w formie żartu nawiązywali do wymownego określenia „arcykapłanka propagandy”, które wobec Wysockiej-Schnepg używa wiele osób.
Maciej Maleńczuk, witam Cię Maćku serdecznie, aż założę okulary, żeby się Tobie dobrze przyjrzeć
— przywitała gościa swojego programu Dorota Wysocka-Schepf.
Dzień dobry Państwu, witam Cię, witam arcykapłanko
— odpowiedział Maciej Maleńczuk, nawiązując do określenia „arcykapłanka propagandy”, którym jako pierwszy Wysocką-Schnepf nazwał założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski, a którego później zaczęło używać bardzo wiele osób. Wówczas najwyraźniej bardzo przejęło to pracownicę TVP Info w likwidacji, ponieważ z jej inicjatywy sąd postanowił w ramach zabezpieczenia zabronić Stanowskiemu i red. Robertowi Mazurkowi nazywać tak Wysockiej-Schnepf przez rok. Jednak nagle pracownica TVP Info w likwidacji w swoim programie starała się podejść do tego tematu na luzie i żartować ze wspomnianego określenia wspólnie z Maleńczukiem.
A no tak!
— zareagowała na słowa Maleńczuka rozbawiona Wysocka-Schnepf.
Jesteś arcykapłanką
— powtórzył Maleńczuk.
Proszę o pokłon wobec tego
— zażartowała prowadząca.
W czasach faraonów, oczywiście, oddajemy pokłon arcykapłance
— mówił muzyk, symbolicznie oddając pokłon Wysockiej-Schnepf.
