Jednak jest z tego dumna? Maleńczuk do Wysockiej-Schnepf: "Jesteś arcykapłanką". Pracownica neo-TVP: "Proszę o pokłon wobec tego"

Dorota Wysocka-Schnepf / autor: Wikimedia Commons/Tomasz Leśniowski (Magen)/CC BY-SA 4.0/X
Dorota Wysocka-Schnepf / autor: Wikimedia Commons/Tomasz Leśniowski (Magen)/CC BY-SA 4.0/X

Muzyk Maciej Maleńczuk, który swego czasu chwalił się uderzeniem w twarz działacza pro-life, za co został skazany, wystąpił w programie, który na swoim kanale na YouTubie prowadzi Dorota Wysocka-Schnepf, pracownica TVP Info w likwidacji. W czasie programu Maleńczuk i Wysocka-Schnepf w formie żartu nawiązywali do wymownego określenia „arcykapłanka propagandy”, które wobec Wysockiej-Schnepg używa wiele osób.

Maciej Maleńczuk, witam Cię Maćku serdecznie, aż założę okulary, żeby się Tobie dobrze przyjrzeć

— przywitała gościa swojego programu Dorota Wysocka-Schepf.

Dzień dobry Państwu, witam Cię, witam arcykapłanko

— odpowiedział Maciej Maleńczuk, nawiązując do określenia „arcykapłanka propagandy”, którym jako pierwszy Wysocką-Schnepf nazwał założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski, a którego później zaczęło używać bardzo wiele osób. Wówczas najwyraźniej bardzo przejęło to pracownicę TVP Info w likwidacji, ponieważ z jej inicjatywy sąd postanowił w ramach zabezpieczenia zabronić Stanowskiemu i red. Robertowi Mazurkowi nazywać tak Wysockiej-Schnepf przez rok. Jednak nagle pracownica TVP Info w likwidacji w swoim programie starała się podejść do tego tematu na luzie i żartować ze wspomnianego określenia wspólnie z Maleńczukiem.

A no tak!

— zareagowała na słowa Maleńczuka rozbawiona Wysocka-Schnepf.

Jesteś arcykapłanką

— powtórzył Maleńczuk.

Proszę o pokłon wobec tego

— zażartowała prowadząca.

W czasach faraonów, oczywiście, oddajemy pokłon arcykapłance

— mówił muzyk, symbolicznie oddając pokłon Wysockiej-Schnepf.

