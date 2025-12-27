Telewizja Polska w likwidacji ma nową misję. Jak zapowiedział na łamach „Gazety Wyborczej” dyrektor generalny Tomasz Sygut, publiczny nadawca przymierza się do nakręcenia nowych seriali, których motywację nie trudno rozszyfrować. „Przygotowujemy się do produkcji serialowej na kanwie scenariuszy napisanych przez życie – afer Funduszu Sprawiedliwości i Pegasusa” - oświadczył Sygut.
Pozostająca w likwidacji TVP, zamiast zgodnie z procedurą wygaszać i ograniczać działalność, coraz bardziej rozkręca się politycznie. Nie wystarczą już tendencyjne politycznie programy publicystyczne, teraz kierownictwo spółki wpadło na pomysł zrobienia seriali na kanwie Funduszu Sprawiedliwości i Pegasusa.
Przyszliśmy do telewizji, której wiarygodność sprowadzono na poziom nieznany w historii. Woronicza szerokim łukiem omijały dziesiątki najwybitniejszych polskich twórców. Nawet samochody rozklejono z telewizyjnego brandu, bo ludzie bali się społecznej reakcji i wstydzili się tutaj pracować
— stwierdził na łamach „Gazety Wyborczej” Tomasz Sygut, Dyrektor Generalny TVP S.A. w likwidacji.
Mimo pompowania przez rząd w TVP milionów złotych, oglądalność kanałów publicznego nadawcy spadła na łeb na szyję. Sygut patrzy jednak na świat przez różowe okulary.
Dzisiaj twórcy wrócili na Woronicza. Wiem, jak trudno wielu z nich było przekonać do powrotu i do tego, że warto z nami współpracować. TVP przestała być obciachowa. (…) Sukcesem była też tegoroczna Eurowizja i otwarcie się na muzyczny rynek oraz fanów tego festiwalu. W tym roku po raz pierwszy zrobimy otwarty koncert preselekcyjny
— przekonywał Sygut, który uważa, że sukcesem będzie nakręcenie seriali o politycznym charakterze, na kanwie Funduszu Sprawiedliwości i Pegasusa.
Wśród 10 najchętniej oglądanych seriali w Polsce 9 to nasze produkcje, m.in. premierowe „Gra z cieniem”, „Krew z krwi”, „Profilerka”, „Drelich” i „Czarna śmierć”, o której już mówiliśmy. Przygotowujemy się do produkcji serialowej na kanwie scenariuszy napisanych przez życie – afer Funduszu Sprawiedliwości i Pegasusa
— oświadczył Dyrektor Generalny TVP S.A. w likwidacji.
„Bicie piany”
Z serialami o Funduszu Sprawiedliwości i oprogramowaniu Pegasus będzie jednak pewien kłopot. Po pierwsze część materiałów ciągle stanowi tajemnicę śledztwa, a po drugie mimo upływu dwóch lat, nikt nie został skazany, bo proces nawet jeszcze nie ruszył. Być może pomysł nakręcenia z kolei serialu o stosowaniu oprogramowania Pegasus ma uratować sytuację, ponieważ nielegalnie działająca dziś komisja poseł Sroki nie przyniosła spodziewanych efektów. Tu jednak „twórcy” będą mieć dodatkowy kłopot, ponieważ większość materiałów służb ma charakter niejawny.
Misja mediów publicznych… Robienie seriali oskarżających konkurentów politycznych, gdy w poniższych sprawach jest głównie bicie piany, zamiast realnych działań. Nikogo nie skazano.
Sygut działa pod wybory w 2027 roku. To jest ta lepsza TVP niż za rządów Jacka Kurskiego
— napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Marcin Dobski.
Przygotowujemy się do produkcji serialowej na kanwie scenariuszy napisanych przez życie – afer Funduszu Sprawiedliwości i Pegasusa - zapowiedział Tomasz Sygut, Dyrektor Generalny TVP S.A. w likwidacji, w rozmowie z Gazetą Wyborczą
— napisał w mediach społecznościowych Patryk Słowik.
Powiedz, że jesteś tubą propagandową władzy, nie mówiąc…
A w zasadzie to otwarcie mówiąc, że jesteś tubą propagandową władzy. Wywiad szefa TVP w Wyborczej
— skomentował w mediach społecznościowych wypowiedź Syguta poseł Radosław Fogiel z PiS.
Co więcej, w ostatnich dniach Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 15 stycznia posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry - głównego podejrzewanego przez prokuraturę - ponieważ neo-prokuratura nie przedstawiła całości materiału dowodowego. Jak uważa obrońca Zbigniewa Ziobro mec. Adam Gomoła, zrobiono to celowo, ponieważ zeznania Tomasza Mraza to za mało, aby uzyskać od sądu areszt dla b. szefa MS. Wyjątkowo licho wyglądają także ustalenia komisji poseł Magdalen Sroki zajmującej się Pegasusem.
