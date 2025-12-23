Sąd Książęcy w Liechtensteinie wydał wyrok w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów. Oddalając apelację nestora rodu, utrzymał w mocy orzeczenie z maja 2025 r., w którym uznał, że Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom. Wyrok jest prawomocny i wiążący.
O decyzji sądu w Liechtensteinie poinformowała spółka TiVi Foundation w piśmie przekazanym do Cyfrowego Polsatu.
Solorz twierdził, że dzieci wprowadziły go w błąd
Zgodnie z decyzją sądu, Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad Grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom. Stało się to 2 sierpnia 2024 roku w obecności notariusza i było poprzedzone latami przygotowań do sukcesji.
Następnie Zygmunt Solorz próbował nieskutecznie odwołać przekazanie kontroli. Twierdził, że dzieci wprowadziły go w błąd.
Sąd Książęcy w Lichtensteinie po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego, w tym przesłuchaniu uczestników spotkania z dnia 2 sierpnia 2024 roku, orzekł, że zmiany w TiVi Foundation zostały dokonane w sposób ważny i skuteczny, a Zygmunt Solorz nie był wprowadzony w błąd.
Oddalona apelacja
Zygmunt Solorz odwołał się od tego orzeczenia. W dniu 23 grudnia 2025 roku doręczony został wyrok, zgodnie z którym apelacja ta została oddalona.
Oznacza to, że sprawa sukcesji w dniu 2 sierpnia 2024 roku została prawomocnie przesądzona na korzyść dzieci.
Podsumowanie
Sąd uznał, że zmiany w TiVi Foundation zostały dokonane zgodnie z prawem, a Solorz nie został wprowadzony w błąd, mimo że tak twierdził. Wyrok jest ostateczny i wiążący, co definitywnie przesądza sukcesję na korzyść dzieci.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
