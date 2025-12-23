W ostatnim czasie media informowały, że Bogdan Rymanowski przestanie prowadzić program „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News. Dziennikarz potwierdził te doniesienia w dzisiejszym wpisie na portalu X. „Kończy się moja 5-letnia przygoda z GOŚCIEM WYDARZEŃ na antenie Polsatu, Polsat News i Wydarzeń 24” - napisał dziennikarz na portalu X.
Bogdana Rymanowskiego zastąpi Marek Tejchman, który do Polsatu przeszedł z „Dziennika Gazety Prawnej”. Rymanowski prowadził program „Gość Wydarzeń” od 5 lat.
Pożegnanie Rymanowskiego
A tak o swoim odejściu pisze sam Bogdan Rymanowski Dodajmy, że dotyczy to wyłącznie „Gościa Wydarzeń”. Dziennikarz nadal będzie prowadził niedzielne „Śniadanie Rymanowskiego”, a niewykluczone, że pojawią się nowe projekty z jego udziałem.
Kończy się moja 5-letnia przygoda z GOŚCIEM WYDARZEŃ na antenie Polsatu, Polsat News i Wydarzeń 24. Przez te lata ( 2020-25) byliśmy programem publicystycznym nr 1 w polskich telewizjach. Z największą widownią (przekraczającą 1 mln widzów) i z najlepszymi udziałami. W GOŚCIU WYDARZEŃ pojawiali się wszyscy: lewica, prawica i centrum
— napisał na portalu X.
Prezydenci, premierzy, ministrowie wszystkich opcji politycznych. Staraliśmy się traktować wszystkich tak samo - bez jakichkolwiek preferencji, dociekliwie i z klasą. GOŚĆ WYDARZEŃ był jedynym miejscem, w którym gościli zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński. To w naszym programie odbył się wspólny wywiad z prezydentami Polski i Ukrainy - Andrzejem Dudą i Wołodomyrem Zełeńskim. Nie byłoby to możliwe bez wspaniałej ekipy z Ostrobramskiej - ludzi „drugiego planu” z pierwszorzędnymi zasługami
— podkreślił Bogdan Rymanowski.
Bardzo dziękuję moim wydawcom, producentom, edytorom, realizatorom, dźwiękowcom, całej ekipie ze studia i reżyserki, a także świetnym charakteryzator(k)om. Szczególnie jestem wdzięczny Dorocie Gawryluk, która od początku stała za tym projektem. I Małgorzacie Słomkowskiej - WYDAWCY NR 1 - bez której inteligencji i poświęcenia żaden program by się nie udał. Nie żegnam się z Państwem i z Polsatem. Pozostaję z niedzielnym ŚNIADANIEM RYMANOWSKIEGO. Być może wkrótce powstaną w stacji nowe projekty z moim udziałem. Życzę wszystkim moim kolegom prowadzącym GOŚCIA WYDARZEŃ wszystkiego najlepszego i samych rzetelnych programów. Powodzenia!
— podsumował.
Czy to kara za kompromitację Tuska?
Z pierwszych komentarzy w tej sprawie wynika, że Rymanowski „płaci” w ten sposób za wywiad, który skompromitował premiera Donalda Tuska i przynajmniej w pewnym stopniu mógł wpłynąć na ostateczny wynik wyborów prezydenckich, w których Rafał Trzaskowski był w zasadzie „pewniakiem”.
Zdjęcie z być może najważniejszego wywiadu mijającego roku. Tusk przyciśnięty przez Rymanowskiego zaczął atakować Karola Nawrockiego Jackiem Murańskim. Mina Rymanowskiego mówiła wówczas wszystko. Ciężko nie odnieść wrażenia, że Rymanowski za rzetelny wywiad płaci cenę odwleczoną w czasie.
Można było być pewnym, że kompromitacja Tuska w programie Rymanowskiego nie ujdzie temu drugiemu płazem. Stary Solorz dbał o balans polityczny, dzieci jak się zdaje zamierzają zrobić z pionu publicystycznego Polsatu drugi TVN24, a może nawet drugie TVPInfo.
Kiedy w mediach pojawiły się doniesienia, że w Polsat News będzie mniej Bogdana Rymanowskiego, było to interpretowane przez widzów i internautów jako cena za wywiad z premierem Donaldem Tuskiem w ostatnim tygodniu przed II turą wyborów prezydenckich. Szef rządu, który najwyraźniej chciał wesprzeć kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, wypadł w tej rozmowie bardzo słabo. Niezbyt dobrze panował nad emocjami, a w dodatku, atakując Karola Nawrockiego - późniejszego zwycięzcę, a wówczas obywatelskiego kandydata z poparciem PiS - powołał się na… Jacka Murańskiego, uczestnika freakfightów, skazanego przestępcę skonfliktowanego z co najmniej połową Polski, w tym własnym bratem oraz traktowanego niezbyt poważnie nawet we własnym środowisku. Innych przyczyn upatrywano w wywiadach na kanale w serwisie YouTube, który Rymanowski prowadzi od sierpnia ubiegłego roku.
W ostatnim czasie Rymanowski był ostro atakowany za wywiad z prof. Grażyną Cichosz. Rozmowa ukazała się na własnym kanale dziennikarza w serwisie Youtube. Dziennikarzowi przypomniano, że w przeszłości dawał przestrzeń do wypowiedzi np. osobom negującym konieczność szczepień przeciwko COVID-19.
Z kanałem „Rymanowski Live” dziennikarz wystartował 8 sierpnia 2024 r. Na dzień 23 grudnia 2025 r. kanał subskrybuje 586 tys. osób. Do dziś opublikowano 746 filmów, które wyświetlono 98 355 112 razy.
Na ile jest to chęć skupienia się na własnym kanale, a na ile komentarze internautów mogą być prawdziwe? Być może wszystko okaże się, gdy Marek Tejchman poprowadzi swój pierwszy program.
