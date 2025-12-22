Miliarder Larry Ellison, którego syn David Ellison, szef firmy Paramount Skydance zabiega o kupno Warner Bros. Discovery (WBD), poinformował, że zgodził się osobiście gwarantować 40,4 mld dolarów finansowania kapitałowego na tę transakcję - relacjonuje „Wall Street Journal”. Grupa Paramount Skydance oświadczyła też, że jej oferta jest bardziej atrakcyjna od oferty Netflixa, daje bardziej korzystne warunki finansowe i lepsze widoki na zatwierdzenie transakcji przez regulatora rynku.
Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi w USA, zdecydował się zagwarantować finansowanie kapitałowe oferty i udostępnić dokumenty dotyczące rodzinnego funduszu powierniczego, który stanowiłby jej zabezpieczenie, ponieważ w środę Rada dyrektorów WBD podtrzymała rekomendacje dla akcjonariuszy w sprawie zaakceptowania oferty przejęcia części firmy przez Netflixa.
Rada posłużyła się argumentem, że oferta Paramount Skydance jest niewystarczająca i bardziej ryzykowna, a gwarancje finansowe są nieadekwatne.
Ponadto WBD uznał, że Paramount Skydance „konsekwentnie zwodził” akcjonariuszy, do których bezpośrednio adresował swą ofertę kupna, stwarzając wrażenie, że transakcja byłaby w pełni gwarantowana przez majątek Ellisonów.
Jak komentuje „WSJ”, zmodyfikowana oferta Paramount Skydance, zawierająca gwarancje Ellisona, ma rozproszyć wątpliwości Rady Dyrektorów WBD i akcjonariuszy.
Grupa Paramount Skydance oświadczyła też, że jej oferta jest bardziej atrakcyjna od oferty Netflixa, daje bardziej korzystne warunki finansowe i lepsze widoki na zatwierdzenie transakcji przez regulatora rynku.
Pod czujnym okiem Trumpa
WBD już na początku grudnia zgodził się sprzedać większą część swojej firmy, obejmującą studia filmowe i platformy streamingowe, Netflixowi w ramach transakcji gotówkowo-akcyjnej o wartości 83 mld dolarów. Niedługo potem Paramount Skydance, którego oferty zostały już sześciokrotnie odrzucone przez zarząd WBD, złożył swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom, opiewającą na 108 mld dolarów za całość WBD, łącznie z kanałami telewizyjnymi, m.in. CNN i polskim TVN. W przypadku finalizacji transakcji z Netflixem kanały telewizyjne trafią do osobnej spółki, Discovery Global.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział już na początku wyścigu do przejęcia WBD, że zaangażuje się w ten proces. „WSJ” przypomina, że rodzina Ellisonów przyjaźni się z Trumpem, a prezydent wielokrotnie dawał jasno do zrozumienia, że chce, by właściciela zmieniła telewizja CNN, która bywa często celem jego ataków.
Tymczasem Netflix, który ma dużą przewagę nad konkurencją na rynku usług streamingowych, zapewnia, że przejęcie przez niego WBD uzyska zgodę regulatorów branży, mimo iż taka transakcja znacznie zwiększyłaby jego udział w tym rynku.
Jednak branża filmowa nie jest zachwycona taką perspektywą i obawia się zwolnień, niższych zarobków, zamykania kin, ograniczenia niezależnej filmografii i mniej różnorodnej oferty filmowej dla odbiorców; gildia scenarzystów Hollywood, Writers Guild of America (WGA), oświadczyła wręcz, że „wchłonięcie przez największą na świecie firmę streamingową jednego z jej największych konkurentów jest tym, czemu mają zapobiegać przepisy antymonopolowe”.
