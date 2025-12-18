Zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka, zapraszamy do przeczytania e-booka „Piękne Boże Narodzenie”. To świąteczny prezent dla Subskrybentów Sieci i wPolityce.pl Premium+.
W e-booku znalazło się 20 niezawodnych przepisów na świąteczne dania, m.in.: zupę uchę, śledzia w piernikowym sosie, sałatkę z wędzonym łososiem, sandacza w soli, grzybowy barszcz czy świąteczny deser. Czytelnicy poznają też historię Bożego Narodzenia i nietypowych świadków przyjścia na świat Jezusa.
E-book „Piękne Boże Narodzenie” otrzymają obecni Subskrybenci Sieci i wPolityce.pl Premium+. Znajdą go na swoim koncie czytelnika.
Ta niezwykła lektura czeka również na nowych Subskrybentów, którzy do nas dołączą. Warto, bo dostęp jest teraz już od 7,90 zł! Zapraszamy na https://siec.wpolityce.pl/oferta.
Wraz z wykupieniem subskrypcji nasi Czytelnicy zyskują dostęp do:
• wszystkich zamkniętych artykułów na wPolityce.pl (również z sekcji Premium+).
• pełnego e-wydania tygodnika „Sieci” wcześniej niż inni, bo już o w niedzielę o 18:00.
• e-wydań magazynu „wSieci Historii” – najnowszego pt. Gry o tron, czyli nietypowe lekcje historii, ale również wcześniejszych.
• specjalnych e-wydań „Sieci Extra”, czyli świetnych e-booków o różnej tematyce udostępnianych tylko Subskrybentom, w tym również tego świątecznego pt. „Piękne Boże Narodzenie”.
Każda wykupiona subskrypcja wspiera również naszą misję – walkę o Polskę i wolne, niezależne, patriotyczne media.
Dziękujemy, że jesteście z nami.
Życzymy wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/748626-odbierz-gwiazdkowy-prezent-swiateczny-e-book-pod-choinke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.