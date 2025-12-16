Zygmunt Solorz przestał być członkiem rady nadzorczej Grupy Interia. Miliarder zasiada już tylko w jednej spółce Grupy Polsat Plus (Polsat Media). To kolejna odsłona trwającego sporu o sukcesję w jego imperium biznesowym.
Grupa Interia.pl jest kolejną spółką, w której miliarder i założyciel telewizji Polsat utracił stanowisko nadzorcze w związku ze sporem z dziećmi o sukcesję. Odwołanie Zygmunta Solorza z rady nadzorczej tej Grupy - jak podały Wirtualne Media - zostało wpisane do KRS pod koniec listopada br., natomiast walne zgromadzenie Interii, które podjęło tę decyzję, odbyło się na początku listopada.
Pan Zygmunt Solorz pozostaje jeszcze obecnie członkiem rady nadzorczej spółki Polsat Media (biuro reklamy)
— oświadczył rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk, pytany przez PAP, w jakich spółkach Grupy miliarder sprawuje funkcje nadzorcze. Dodał, że żona biznesmena Justyna Kulka „została odwołana już ze wszystkich spółek Grupy Polsat Plus, w jakich pełniła jakąkolwiek funkcję”. Justyna Kulka oraz Zygmunt Solorz zostali już wcześniej odwołani m.in. z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu, ZE PAK, Elektrimu.
Konflikt w rodzinie Solorzów
Zmiany w radzie nadzorczej Interii to kolejna odsłona konfliktu wewnątrz imperium biznesowego Zygmunta Solorza. We wrześniu 2024 r. „Gazeta Wyborcza” podała, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodzi m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.
W październiku 2024 r. obaj synowie miliardera – Tobias Solorz i Piotr Żak – a także prawnik Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu. W lipcu tego roku obie spółki poinformowały, że pozwy zostały wycofane.
W maju 2025 r. sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejmą jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, na łamach „Pulsu Biznesu” informował, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu.
Według przedstawicieli prawnych dzieci Solorza zakończeniem sporu ma być wyrok sądu w Lichtensteinie w sprawie apelacji. Decyzja - jak wskazał PAP radca prawny Paweł Rymarz z kancelarii Rymarz Zdort Maruta - ma zapaść w grudniu br.
Historia imperium Solorza
Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Jego firmy skupione są w Grupie Polsat Plus, Solorz jest też większościowym akcjonariuszem ZE PAK.
Pod koniec 1992 r. założona przez niego telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. Polsat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.
W latach 2020 i 2021 był na 1. miejscu rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost” z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.
Adam Bąkowski/PAP
