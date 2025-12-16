BBC podjęła rękawicę. Będzie walczyć z pozwem Donalda Trumpa. Prezydent USA oskarżył brytyjską stację o zniesławienie

BBC zapowiedziała walkę z pozwem złożonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym oskarżył on brytyjską stację o zniesławienie. Polityk pozwał brytyjskiego nadawcę za opublikowanie materiału z jego zmanipulowaną wypowiedzią.

Jak już wcześniej jasno daliśmy do zrozumienia, będziemy bronić się w tej sprawie

— poinformował rzecznik BBC.

Dodał, że nadawca nie będzie udzielał dalszych komentarzy na temat toczącego się postępowania sądowego.

Trump pozwał BBC

Trump wczoraj pozwał BBC o odszkodowanie w wysokości 10 mld dolarów - 5 mld za zniesławienie i kolejnych 5 mld za naruszenie przepisów o praktykach handlowych.

Prezydent USA już w listopadzie zapowiedział, że wystąpi na drogę sądową przeciw BBC, gdy na jaw wyszło, że nadawca wprowadziła widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2024 r. Na tydzień przed tym głosowaniem w programie „Panorama” wyemitowano fragmenty wypowiedzi Trumpa z 6 stycznia 2021 r. zmontowane w sposób sugerujący, że zachęcał on swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.

BBC przeprosiła prezydenta, ale prawnicy stacji odrzucili jego żądanie odszkodowania, argumentując, że nie ma podstaw do wniesienia oskarżenia w sprawie zniesławienia.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

