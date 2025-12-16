Telewizja Polska w likwidacji chwali się, że redakcje programów „Wykrywacz kłamstw” i „Sprawdzamy” otrzymały nagrodę Grand Press Veritas. Choć media publiczne od wielu miesięcy znajdują się w stanie likwidacji. „To gigantyczna satysfakcja, że ta walka z dezinformacją, nazywanie prawdy prawdą, a kłamstwa kłamstwem, zostało docenione” - podkreślał Grzegorz Sajór, dyrektor TAI. „Ta kategoria jest naprawdę niezwykle ważna, bo to jest kategoria, która w swojej nazwie zawiera słowo, które tak naprawdę dla dziennikarzy jest najważniejsze, czyli słowo prawda” - cieszył się Sajór, któremu jednak przypomniano rolę, jaką odegrał w trakcie awantury o debatę prezydencką. Przypomniał m.in. Krzysztof Stanowski, który sam startował w wyborach, ale również pracujący wówczas w sztabie Karola Nawrockiego poseł Andrzej Śliwka.
Ostatnimi czasy TVP w likwidacji, która miała być przez obecną władzę „odpolityczniona”, ostro zabrała się za walkę z dezinformacją, poświęcając temu zadaniu aż dwa programy. Jeden z nich polecał zresztą sam premier Donald Tusk. Walka z dezinformacją? Tak - zawsze i wszędzie. Ale czy na pewno w wykonaniu stacji, która po zmianie władzy została siłowo przejęta? Czy w wykonaniu stacji, której pracownicy powołują się w bibliografii swoich książek na nieistniejące publikacje? Stacji, do której w charakterze „ekspertów” zaprasza się gen. Pytla czy Tomasza Piątka i gdzie prowadzący zaprasza wicepremiera w rządzie, aby wytłumaczył, że nie ma żadnej afery wokół KPO?
Sajór: Gigantyczna satysfakcja!
I niezależnie od tego, jak Państwo odpowiecie na to pytaniem to okazuje się, że za „walkę z dezinformacją” TVP Info w likwidacji otrzymała nagrodę Grand Press Veritas.
Gigantyczna satysfakcja, bo ta kategoria jest naprawdę niezwykle ważna. To jest kategoria, która w swojej nazwie zawiera słowo, które tak naprawdę dla dziennikarzy jest najważniejsze, czyli słowo „prawda”. I to, że udało nam się, koleżankom i kolegom z tych dwóch świetnych programów, wywalczyć tę statuetkę, to jest naprawdę gigantyczna, wielka satysfakcja, że ta walka z dezinformacją, to nazywanie prawdy prawdą, a kłamstwa kłamstwem zostało docenione. Więc naprawdę wielkie dla was gratulacje
— cieszył się dyrektor TAI Grzegorz Sajór.
Jak wspominał, kiedy rodziły się pomysły na oba programy, w redakcji miano zastanawiać się, „czy będzie paliwo do tego, żeby codziennie mówić o o właśnie o fake newsach, o dezinformacji i tak dalej”.
Ta manipulacja prawdą i ta dezinformacja jest po prostu czymś niesamowicie obecnym w naszym życiu publicznym. No i chwała, że właśnie udaje nam się obalać te wszystkie kłamstwa i że to zostało docenione. Ja myślę, że to jest w ogóle wyróżnienie tutaj dla tych dwóch programów, ale także dla tego co w ogóle robimy przez te dwa lata będąc w Telewizji Polskiej, bo przecież te ta walka z dezinformacją jest obecna nie tylko w tych dwóch programach, ale na całej antenie TVP Info i w programie „19:30”, więc tak naprawdę traktujemy to trochę jako taką wspólną nagrodę za za całokształt tych dwuletnich dokonań. Zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa ta walka ze z informacją jest niezwykle ważna. No przypominacie sobie ten moment, kiedy kiedy spadły te drony, prawda? Jak ważnA wtedy była odpowiedzialność za każde słowo, za każdą podaną informację, jak każda manipulacja tą informacją mogła doprowadzić do jakichś bardzo złych, negatywnych skrótów, konsekwencji. Więc naprawdę każde słowo dziś jest ważne
— przekonywał Sajór, nie zająknąwszy się nawet chociażby o „wyczynach” Doroty Wysockiej-Schnepf, która w jednym ze swoich programów oskarżyła byłego ministra Zbigniewa Ziobrę, że przez wypowiedź transmitowaną w mediach… doprowadził do śmierci jej matki.
„Ten Pan chyba doceni, że nazwę go kłamcą”
Jak możemy przeczytać w komentarzach, Sajór także ma na swoim koncie pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o priorytetowe traktowanie prawdy.
W takim razie ten Pan, bo go kojarzę z tamtej pięknej narady wyborczej na Woronicza, chyba doceni, że nazwę go kłamcą, ponieważ okłamał przedstawicieli sztabów wyborczych w kampanii prezydenckiej. Do dziś czekamy na maila
— napisał Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero i były kandydat na prezydenta RP.
Pan Grzesiek, który w kampanii robił za sztabowca Trzaskowskiego, mówi o walce z dezinformacją i o prawdzie. Muszę odgrzebać te nagrania z TVP w likwidacji, jak z Mateuszem Kurzejewskim uzgadnialiśmy warunki debaty
— ironizował Andrzej Śliwka, poseł PiS, który w trakcie kampanii wyborczej pracował w sztabie Karola Nawrockiego.
„Traktujemy to jako nagrodę za całokształt dwuletnich dokonań” – mówi dyrektor TAI, który organizował pamiętną pseudodebatę w Końskich na zlecenie sztabu Rafała Trzaskowskiego. Ciekaw jestem jak tam wygląda rozliczenie tego eventu? Bo chyba kosztem poniesionym przez TVP nie było tylko wynagrodzenie prowadzącej oraz wydawcy. Przypomnijmy: koszt czasu reklamowego musiał wynieść – według stawek TVP za spoty wyborcze – ok. 2 mln zł. Z kolei factcheckingowy dorobek TVP Info obejmuje między innymi obalanie narracji jakoby Donald Tusk zatopił „Heweliusza”:) Nie ma co, nagroda w pełni zasłużona!
— napisał Jan Pawlicki.
Swoją drogą, całe szczęście, że premier Donald Tusk nie zatopił Heweliusza, ale „odkłamaniem” tej dezinformacji (a w rzeczywistości po prostu głupiej wrzutki z TikToka lub trollingu) zajmowały się także inne publiczne media w likwidacji. Miejmy nadzieję, że w styczniu nie wezmą na swój „factcheckingowy” warsztat starego mema o Jerzym Owsiaku i rzekomej sprzedaży uranu Czeczenom.
Uwaga, wjeżdża Orwell
— skomentował publicysta „Sieci” i wPolsce24 Krzysztof Feusette.
TVP Dezinfo o dezinformacji…
— napisał prof. Stanisław Żerko, publikując zdjęcie dwóch prawdziwych ekspertów ds. dezinformacji (zdecydowanie praktyków, a nie teoretyków): Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki.
Dodajmy, że pierwszy z wymienionych dyktatorów po dojściu do władzy w 2000 r. przejął niezależną rosyjską telewizję NTV w sposób trochę podobny do przejęcia przez rząd Tuska Telewizji Polskiej.
