Po trwającym kilka miesięcy procesie Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił dwóch dziennikarzy TVN Turbo Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka, oskarżonych o zgwałcenie dwóch kobiet. Wyrok jest nieprawomocny. „Nie życzę takiego przeżycia nawet najgorszym wrogom, jacy tylko istnieją, ale cieszę się, że sprawiedliwość wygrała i sprawiedliwość absolutnie zwyciężyła” - wskazał Mikiciuk w nagraniu udostępnionym na Facebooku.
Proces, który rozpoczął się we wrześniu br., z uwagi na charakter zarzutów toczył się z wyłączeniem jawności. Z tego powodu nie jest też znane uzasadnienie orzeczenia.
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku rozważymy, czy będziemy składali apelację
— powiedziała PAP szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice Północ Joanna Sagan.
To ta prokuratura pod koniec czerwca wniosła akt oskarżenia przeciwko Kornackiemu i Mikiciukowi, zarzucając im, że jesienią 2024 r. w jednym z mieszkań w Katowicach zgwałcili dwie kobiety.
Stanowisko dziennikarzy
Dziennikarze od początku kategorycznie zaprzeczali zarzutom.
Od początku mówiliśmy, że ta sprawa nie wygląda tak, jak przedstawia ją prokuratura, i to dzisiaj się w stu procentach potwierdziło
— powiedział PAP jeden z obrońców, mec. Jakub Wende.
„Brednie zniszczyły mnie”
O wyroku uniewinniającym poinformowali również w filmikach zamieszczonych na Facebooku obaj dziennikarze (wcześniej za pośrednictwem swych adwokatów zgodzili się na podawanie pełnych nazwisk).
Nie było ani jednego argumentu za tym, żeby jakikolwiek zarzut został utrzymany. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że te wszystkie kłamstwa, te wszystkie brednie, które zostały napisane w akcie oskarżenia, zostały teraz rozwiane. Te brednie zniszczyły mnie, zniszczyły moje życie osobiste, rodzinne i zawodowe (…)
— wskazał Kornacki.
„Sprawiedliwość wygrała”
Mikiciuk oświadczył, że wytoczona mu sprawa karna to „jeden z największych horrorów”, jakie przeżył i którego nigdy się nie spodziewał.
Zapadł wyrok uniewinniający za absurdalne brednie i oskarżenia, przed którymi zostawiłem postawiony niespełna kilka miesięcy temu. To jest coś, czego nigdy się w życiu nie spodziewałem. Wiem, że mój zawód jest obarczony ryzykiem. Spotyka się wielu cudownych ludzi, spotyka się czasem również tych, którzy nie do końca dobrze życzą
— mówił.
Nie życzę takiego przeżycia nawet najgorszym wrogom, jacy tylko istnieją, ale cieszę się, że sprawiedliwość wygrała i sprawiedliwość absolutnie zwyciężyła
— powiedział dziennikarz. Jak dodał, był to koszmar dla wszystkich, którzy byli wokół niego.
Oskarżenia prokuratury
Zdaniem prokuratury dziennikarze, wykorzystując upojenie alkoholem dwóch kobiet w wieku 26 i 34 lat, doprowadzili je do obcowania płciowego. Do opisanych w akcie oskarżenia wydarzeń miało według aktu oskarżenia dojść w październiku 2024 r. w Katowicach, gdzie Kornacki i Mikiciuk przyjechali, by zrealizować kolejny odcinek swojego programu. Po doniesieniach prasowych stacja TVN Turbo poinformowała, że zawiesiła współpracę z dziennikarzami do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
