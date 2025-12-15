Doskonała atmosfera, specjalne wydania ulubionych przez widzów programów i świąteczne niespodzianki – takie będzie Boże Narodzenie i Nowy Rok w telewizji wPolsce24.
Telewizja wPolsce24 jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się stacją informacyjną w kraju. Według danych zajmującej się telemetrią firmy Nielsen średnia minutowa widownia wPolsce24 wynosiła w listopadzie blisko 86 tys. widzów, a udział w rynku sięgnął 1,53 proc. Są dni, jak 11 listopada, kiedy wPolsce24 nadawała m.in. ekskluzywny wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim, ze średnią oglądalnością zbliżającą się do 150 tys. widzów (w szczycie było to ponad 580 tys. widzów) i udziałami w rynku przekraczającymi 2 proc.
Opiniotwórcza moc
Stacja na stałe wpisała się w polski krajobraz medialny – bez wPolsce24 nie można już sobie wyobrazić codziennej debaty politycznej i społecznej. To miejsce, w którym ujawniane są niewygodne dla władzy informacje i kulisy wielkiej polityki. Z tygodnia na tydzień rośnie też prestiż i opiniotwórcza moc wPolsce24. Przykład? Przeprowadzony w miniony wtorek pierwszy w polskiej telewizji wywiad z Tomem Rose’em, nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.
W Polsce doktryna America first oznacza stawianie Polski na pierwszym miejscu. Oznacza pracę nad wzmacnianiem waszych zdolności obronnych, które już są niezwykłe. […] Niezwykły wzrost gospodarczy Polski jest absolutnie kluczowy dla utrzymania waszej pozycji lidera, najważniejszego i najbardziej wpływowego kraju w Europie. Wierzę w to i wierzę, że wielu Polakom trudno w to uwierzyć, trudno im słuchać, jak wy i wasz kraj jesteście opisywani jako najważniejsze i najbardziej wpływowe miejsce w Europie. Ale nim jesteście”
– mówił Tom Rose w rozmowie z Jackiem Karnowskim i Stanisławem Jeglińskim.
Wywiad był szeroko komentowany w kraju, a także cytowany w serwisie ambasady USA.
Wigilijny koncert kolęd
Jak słyszymy w stacji, okres świąteczny w telewizji wPolsce24 będzie oznaczał przede wszystkim skrupulatną pracę polegającą na dostarczaniu widzom rzetelnych informacji i prezentowaniu ciekawych, nieszablonowych opinii. Normalnie emitowane będą programy informacyjne z „Wiadomościami wPolsce24” o 19.30 na czele. W większość świątecznych dni ramówka nie będzie znacznie odbiegała od tej „zwyczajnej”. W Wigilię pierwszą zmianę mamy o 17.05, kiedy zasiadający do świątecznego stołu widzowie będą mogli obejrzeć niezwykły, trwający ponad godzinę koncert kolęd. To będzie prawdziwa muzyczna uczta. Tradycyjne, lecz pełne energii aranżacje kolęd zaprezentują młodzi artyści z Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery Lubelskiej, którym będzie towarzyszyć pięcioro solistów i zespół instrumentalny. Usłyszymy m.in. „Oj, maluśki”, „Gore gwiazda”, „Gdy śliczna panna”, „Wśród nocnej ciszy” i „Przybieżeli do Betlejem”. Piękny koncert zostanie powtórzony o 20.45, a następnie 10 min po północy. Fragmenty występu będzie można obejrzeć także w Boże Narodzenie o 13.40 i 16.20.
Wywiad z kapelanem prezydenta
Wróćmy jednak do Wigilii. O 18.30 prawdziwy hit – specjalne wydanie programu „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest”, którego gościem będzie ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć wywiadu w Wigilię, stacja zaplanowała powtórki: w Boże Narodzenie i drugi dzień świąt o godz. 10.00. Po „Wiadomościach wPolsce24” (te rozpoczynają się tradycyjnie o godz. 19.30) wigilijne wydanie „Minęła 20.05” z Dorotą Łosiewicz i Markiem Pyzą (godz. 20.05). O godz. 22.00 widzowie wPolsce24 będą mogli – dzięki współpracy stacji z Vatican News – na żywo zobaczyć pierwszą pasterkę celebrowaną przez nowego papieża Leona XIV.
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie przyniesie premierowe wydania dynamicznych, publicystycznych „Piątek” Samuela Pereiry (godz. 13.00) i Olivera Pochwata (godz. 13.20). Jak zwykle będzie ostro, rzetelnie i ciekawie. O 14.05 miłośnicy talentu Krzysztofa Feusette’a będą mogli obejrzeć powtórkę jego niedzielnych „Hitów”. O 16.45 niezwykłe, składające się z najlepszych fragmentów mijającego roku wydanie „Tele-Ekspresu wPolsce24”. Wieczór to specjalne, wydłużone wydanie „Minęła 20.05” i zaplanowana tuż po tym programie na 21.40 „Polityka na deser”. Tym razem bijące rekordy oglądalności lekkie podsumowanie dnia w wykonaniu czołowych konserwatywnych publicystów potrwa aż półtorej godziny, do 23.20. Premierowe „Piątki” o 13.00 i 13.20, powtórka „Hitów Feusette’a” o 14.05, „Tele-Ekspres na Święta” o godz. 16.45, a także wydłużone, specjalne wydania „Minęła 20.05” i „Polityki na deser” zostaną zaserwowane także w drugi dzień świąt.
Sylwester i Nowy Rok
Sylwester w wPolsce24 będzie dla tych, którzy także w taki dzień oczekują od telewizji przede wszystkim wiadomości. Ramówka będzie taka, jak co dzień – pełna programów informacyjnych i publicystycznych w najlepszym wydaniu. Po 20.00 zespół „Polityki na Deser” szykuje niespodziankę. Dziś możemy napisać jedno: będzie zupełnie inaczej niż w pozostałych telewizjach informacyjnych. Nowy Rok powitamy powtórką sylwestrowego wieczoru o godz. 10.00 i „Cogito… u Raczyńskiej” o godz. 11.00.
Aktualną ramówkę telewizji wPolsce24 można zawsze znaleźć na stronie wPolsce24.tv/ramowka. Programy stacji są dostępne także na kanale YouTube wPolsce24.
Życzenia dla Czytelników tygodnika „Sieci”
Zapraszam wszystkich czytelników tygodnika „Sieci” przed telewizory, będzie ciekawie, dynamicznie, a jednocześnie w zgodzie z polską tradycją i wrażliwością
– mówi nam dyrektor programowy telewizji wPolsce24 Mariusz Pilis.
Przede wszystkim jednak w imieniu całego zespołu naszej telewizji życzę państwu wszystkiego dobrego – spokojnych, rodzinnych świąt Narodzenia Pańskiego i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Wierzę, że spędzimy go razem!
– dodaje Pilis.
