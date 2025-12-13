WIDEO

Spięcie w Kanale Sportowym. Najman zadał Gortatowi matematyczne pytanie. Były koszykarz udawał, że go nie słyszy

Marcin Gortat ingorował Marcina Najmana, który zadał mu pytanie. / autor: Andrzej Romański / PLK.pl, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Marcin Gortat ingorował Marcina Najmana, który zadał mu pytanie. / autor: Andrzej Romański / PLK.pl, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Marcin Najman zadał Marcinowi Gortatowi prostą matematyczną zagadkę. Emerytowany koszykarz udawał jednak, że nie słyszy pytania od zawodnika sztuk walki. „Ja jestem człowiekiem z małego miasta, z Częstochowy, więc Marcin Gortat z takimi ludźmi nie rozmawia. Marcin Gortat rozmawia tylko z ludźmi z metropolii! Ci z małych miast powinni zamknąć pysk i się w ogóle nie odzywać i nie wybierać mu prezydenta!” - powiedział Najman w Kanale Sportowym.

Marcin Gortat był gościem Michała Pola i Adama Sławińskiego w Kanale Sportowym.

Podczas segmentu telefonów od widzów do programu dodzwonił się… Marcin Najman.

Halo. Witam Was moi drodzy. Dzwoni „Cesarz” z Częstochowy. Miło mi, że udało mi się dodzwonić. Pytanie mam jedno, bardzo konkretne. Tylko Marcin uwaga, bo będzie troszkę podchwytliwe. Gdybyś miał siedem pudełek, w każdym osiem piłek, to ile miałbyś razem piłek? — zapytał.

Najman został jednak zupełnie zignorowany przez Gortata.

Słuchaj Marcin, jeszcze raz. Siedem pudełek i w każdym osiem piłek…

— nie odpuszczał Najman.

Ignorujesz naszego gościa, rozumiem

— zauważył Michał Pol.

Marcin za trudne. A cztery razy cztery. Ja już rozumiem… Bo ja jestem człowiekiem z małego miasta, z Częstochowy, więc Marcin Gortat z takimi ludźmi nie rozmawia. Marcin Gortat rozmawia tylko z ludźmi z metropolii! Ci z małych miast powinni zamknąć pysk i się w ogóle nie odzywać i nie wybierać mu prezydenta! Także przepraszam, że nie będę mógł w tej rozmowie uczestniczyć. Serdecznie Was pozdrawiam i wielce czcigodnego pana Gortata. To było 56! Pozdrawiam

— zakończył Najman.

CZYTAJ TAKŻE: Mądrości Gortata. Narzekał, że wieś i małe miasteczka narzucają „reguły” jego żonie… Ale autora „Nad Niemnem” i daty chrztu Polski nie znał

Adrian Siwek/Kanał Sportowy

